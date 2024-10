Ces ministres qui ont quitté le navire Akhannouch

Selon la tradition, le remaniement ministériel opéré par le roi Mohammed VI a lieu à mi-mandat car le Souverain, qui a lancé de grands projets, veille à injecter du sang nouveau dans l’Exécutif pour exécuter les programmes de développement et les programmes sociaux.

Six ministres, deux ministres délégués et huit secrétaires d’État appartenant aux partis de la majorité (RNI, PAM et Istiqlal) ont rejoint la nouvelle équipe gouvernementale. Un remaniement qui a modifié la représentativité des trois partis qui composent la coalition gouvernementale, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 25 octobre. Le nouveau gouvernement comporte 30 membres parmi lesquels 18 ministres, cinq ministres délégués et six secrétaires d’État en plus du secrétaire général du gouvernement.

Au sein de la nouvelle équipe Akhannouch, le RNI compte neuf ministres en plus du chef du gouvernement: Nadia Fettah, Mohamed Saad Berrada, Amine Tahraoui, Ahmed Bouari, Fatim-Zahra Ammor, Mustapha Baitas, Karim Zidane, Zakia Driouich, Fouzi Lekjae et Lahcen Essaadi. La part du PAM est passée de sept à neuf ministres: Abdellatif Ouahbi, Fatima Ezzahra El Mansouri, Younes Sekkouri, Leila Benali, Mohamed Mehdi Bensaid, Azzeddine El Midaoui, Amal El Fallah Seghrouchni, Adib Benbrahim et Hicham Sabiry. Quant au parti de l’Istiqlal, il ne compte que six ministres bien qu’il ait obtenu deux nouveaux postes de secrétaire d’État: Nizar Baraka, Ryad Mezzour, Abdessamad Kayouh, Omar Hejira, Abdeljabbar Rachidi et Naima Ben Yahya.

Les ministères régaliens n’ont pas changé de titulaires: Abdelouafi Laftit (Intérieur), Nacer Bourita (Affaires étrangères), Ahmed Toufiq (Habous), Mohamed Hajoui (SGG) et Abdellatif Loudiyi (Défense).

En revanche, huit ministres et ministres délégués ont quitté le gouvernement, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Il s’agit de Chakib Benmoussa (Education nationale), Khalid Ait Taleb (Santé) Mohamed Sadiki (Agriculture), Abdellatif Miraoui (Enseignement supérieur), Mohamed Abdeljalil (Transport), Aawatif Hayar (Solidarité), Mohcine Jazouli (Investissement), Ghita Mezzour (Transition numérique).