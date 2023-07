Autodafé du Saint Coran: le Mouvement populaire condamne fermement le gouvernement suédois

Saluant «les mesures audacieuses» décidées par le roi Mohammed VI, notamment le rappel de l’ambassadeur du Maroc en Suède, le Mouvement populaire (MP), dirigé par Mohammed Ouzzine, a considéré dans un communiqué publié aujourd’hui que l’acte odieux «semblerait être un accord implicite du gouvernement suédois à l’encontre des sentiments de plus d’un milliard de musulmans, en évoquant qu’il s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression».

La formation harakie a ensuite exprimé sa «condamnation de cette provocation irresponsable, qui n’est pas la première du genre, émanant d’une société et d’un État comme la Suède, qui prétend être pionnière en matière de défense des droits de l’Homme et des libertés, dont notamment la liberté de croyance».

Enfin, le MP a dénoncé «le silence incompréhensible empreint de complicité des institutions internationales de défense des droits de l’Homme et des institutions parlementaires européennes envers ces aventures aux conséquences incalculables, et envers ces pratiques barbares qui prennent pour cible l’Islam, ses symboles et son livre saint, et ce dans une violation explicite de ses prétendus slogans sur le dialogue des civilisations et des religions et les valeurs de coexistence et de tolérance», conclut le communiqué du MP.