La ministre israélienne de l'Economie et de l'Industrie Orna Barbivay a entamé ce dimanche 20 février 2022, une visite de travail de trois jours au Maroc, axée sur le développement de la coopération économique entre les deux pays, a appris Le360 de source sûre.

Demain, lundi, à Rabat, la ministre israélienne, dont c’est la première visite du genre au Maroc depuis la conclusion en décembre 2020 de l’accord tripartite entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, doit rencontrer plusieurs ministres marocains dont, ceux de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, du Commerce et de l’industrie, Ryad Mezzour, et de l’Emploi, Younes Sekkouri.

Orna Barbivray devra signer dès ce lundi un accord de coopération bilatérale prévoyant la consolidation des échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et Israël dans divers secteurs.

La visite de travail d’Orna Barbivray intervient trois mois après le déplacement du ministre israélien de la Défense Benny Gantz à Rabat, où un accord important en matière de coopération sécuritaire et militaire avait été signé entre les deux pays.

En plus de Rabat, la ministre israélienne se déplacera également à Casablanca et à Marrakech.