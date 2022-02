© Copyright : AFP / POOL / EMMANUEL DUNAND

La ministre de l'Economie et de l'Industrie, Orna Barbivay, sera en visite au Maroc à partir de ce 20 février. Elle tiendra une série de réunions avec des ministres et des hommes d'affaires marocains, pour renforcer les partenariats économiques israéliens avec le Royaume, et encourager les investissements dans les domaines les plus porteurs.

Depuis la reprise des relations diplomatiques entre l'Etat d'Israël et le Royaume du Maroc, il s'agit là de la première visite de travail de la ministre israélienne de l'Economie et de l'Industrie, Orna Barbivay, attendue ce dimanche 20 février 2022 au Maroc, a annoncé un communiqué de son département, relayé par Einat Levi, chargée des Affaires économiques au Bureau de liaison d’Israël au Maroc, sur LinkedIn.

Au cours de sa visite, qui a été coordonnée par la mission israélienne au Maroc, Orna Barbivay rencontrera Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, avec lequel elle signera un accord historique de coopération économique et commerciale. Elle s’entretiendra aussi avec Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Economie et des Finances, de même qu'avec Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences.

Orna Barbivay se rendra également à Rabat, à Casablanca et à Marrakech, où elle tiendra une série de réunions avec de hauts responsables gouvernementaux et de hauts responsables du monde des affaires. Elle visitera aussi des entreprises agricoles et de textile israéliennes. La ministre sera accompagnée de son mari, l'avocat Moshe Barbivay, né au Maroc, ayant accompli son aliyah en Israël en 1957, alors qu'il était âgé de deux ans.

Citée par le communiqué, Orna Barbivay a indiqué que le Maroc était, de fait, un pays très important pour Israël: «je vais établir l'infrastructure économique nécessaire à un commerce bilatéral productif. Malgré les liens commerciaux existants, la portée de la coopération économique est seulement partielle par rapport à son potentiel, dont la réalisation contribuera de manière significative au bien-être économique et à la croissance des deux pays», a-t-elle indiqué.

Pour sa part, Ohad Cohen, directeur de l'administration du commerce extérieur du ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie, a indiqué que «depuis le rétablissement des mécanismes de coopération entre les pays, nous avons eu une série d'entretiens avec nos homologues gouvernementaux marocains. Nous avons identifié un grand potentiel de coopération commerciale bilatérale dans les domaines de la santé numérique et des équipements médicaux, de la technologie de l'eau, de l'agriculture, des fintech, de la sécurité alimentaire, de l'énergie verte, du transport aérien et plus encore».

Selon la Fédération des chambres de commerce israéliennes, les exportations d'Israël vers le Maroc, au premier semestre 2021, se sont élevées à 13,2 millions de dollars, contre 8,1 millions une année auparavant.

Les importations de biens du Maroc, en 2020, s’élevaient à 10,2 millions de dollars, contre 9,8 millions en 2019. Ces montants n'incluent pas les services, parmi lesquels le tourisme.

D’après l'Israel Export Institute, le potentiel d'exportations israéliennes annuelles vers le Maroc est d'environ 250 millions de dollars, principalement dans les intrants agricoles, le traitement de l'eau, la digitalisation et les technologies intelligentes, y compris la cybersécurité, la défense, les systèmes de santé numériques, les smart cities, ainsi que les énergies renouvelables et propres, notamment l'énergie solaire.