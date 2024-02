Après les Etats-Unis, l’Espagne et la Grande Bretagne appellent leurs ressortissants à ne pas se rendre à Tindouf

Quand le Maroc, mais aussi plusieurs pays occidentaux font le lien entre le Polisario et les groupes terroristes qui écument la sous-région et une partie du territoire algérien, ce ne sont pas des paroles lancées en l’air.

La série des avertissements émis récemment par plusieurs pays vient renforcer cette conviction. Le dernier pays en date à mettre en garde ses ressortissants contre les risques d’un déplacement à Tindouf est la Grande Bretagne.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition datée de ce mercredi 21 février, le Foreign Office (département des Affaires étrangères) a effectué une mise à jour, lundi dernier, de sa liste «risques pays».

En vertu de cette mise à jour, les ressortissants britanniques sont priés d’éviter tout déplacement dans une région s’étendant sur une longueur de 30 kilomètres et incluant Tindouf et le tronçon séparant le territoire algérien de la zone tampon.

Cette alerte valable jusqu’à la date du «Marathon du Sahara», le 28 février, est motivée par le risque d’enlèvements en particulier et d’attentats contre les intérêts des pays occidentaux en général.

Cette alerte est également valable pour une autre zone étalée sur 30 kilomètres et située près des frontières séparant l’Algérie d’une part et la Libye, la Mauritanie, le Niger, la Tunisie et le Mali d’autre part.

Cette démarche britannique intervient après une décision similaire des Etats-Unis qui avaient mis en garde leurs ressortissants contre les risques de se rendre à Tindouf où sont basées les milices et la direction du Polisario. La mise en garde américaine reste valable jusqu’au 15 mars prochain.

Le Département d’Etat a justifié son alerte par l’éventualité d’actes terroristes ou d’enlèvements dans cette région.

L’Espagne avait fait de même également à l’approche du «Marathon du Sahara» qui va se dérouler en présence d’athlètes étrangers soutenant les thèses séparatistes.

En cas de déplacement dans la région et qui ne pourrait pas être évité, les ressortissants des trois pays sont appelés à prendre une batterie de mesures pour leur sécurité et à être surtout extrêmement vigilants.