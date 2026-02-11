Jeux vidéos dangereux pour les adolescents: des députés appellent à l’interdiction de Roblox et Free Fire

Au Parlement, des députés appellent à l’interdiction de l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de quinze ans, et à l’encadrement de certains jeux vidéos, jugés dangereux, car addictifs.. DR

La problématique de l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, dont certaines plateformes de jeux jugées néfastes pour leur psychisme, leur éducation et leur avenir, vient d’être soulevée au Parlement.

En effet, des parlementaires de l’opposition et de la majorité ont interpellé le gouvernement sur les dangers qui guettent les adolescents, encore vulnérables et pas suffisamment immunisés contre certaines dérives numériques, relaie Al Akhbar de ce jeudi 12 février.

Dans des courriers adressées au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et au ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, Najwa Koukous, députée du Parti authenticité et modernité (PAM), siégeant à la Commission de justice, de législation, des droits de l’Homme et des libertés à la chambre des représentants, appelle à «l’interdiction de l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de quinze ans, et à l’encadrement de l’usage des plateformes numériques jugées dangereuses pour les enfants».

Rappelant l’absence de mécanismes de contrôle suffisants et efficaces, la députée du PAM plaide pour l’instauration d’un cadre juridique clair afin de réglementer l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, ce qui garantira leur protection, en leur assurant une éducation numérique saine.

Cette problématique liée aux dangers de certaines plateformes de jeux accessibles aux mineurs sur leur ordinateur comme sur leur smartphone, a été également au centre d’une question écrite soulevée par Rachid Hammouni, président du groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

Dans cette question, le député du PPS a appelé à prendre des mesures urgentes pour bloquer l’accès au Maroc à certains jeux en ligne, dont les plateformes Roblox et Free Fire, précisant que de nombreux pays ont pris des initiatives similaires, en vue de protéger leurs adolescents.

Ces plateformes de jeux, a-t-il expliqué, présentent de sérieux risques pour les enfants et les adolescents, à cause de leurs contenus érotiques, violents et inadaptés, ainsi que leurs règles du jeu, qui ne tracent pas de frontières entre les mineurs et les adultes, ce qui balise la voie à des manœuvres d’escroquerie et des comportements à risques liés au vol de monnaies virtuelles, ou encore à des pratiques comme le phishing.

Pour Amal El Fallah Seghrouchni, ce débat, auparavant réservé aux familles, devrait surgir dans l’espace public, afin de mieux sensibiliser aux risques de cette exposition numérique, et de prendre les mesures adéquates pour protéger les adolescents contre les addictions digitales et leurs effets ravageurs.