Accusée de transactions foncières illégales, Fatima Zahra El Mansouri saisit la justice

Selon des sources anonymes du groupe de hackers Jabaroot, Fatima Zahra El Mansouri, présidente de la commune urbaine de Marrakech et ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, est accusée d’avoir cédé un terrain agricole de 66 hectares près de Marrakech à une entreprise privée pour 266 millions de dirhams. Cette version, amplifiée par des interprétations et manipulations, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, comme le rapporte Assabah dans son édition du week-end des 26 et 27 juillet.

Fatima Zahra El Mansouri a décidé de rompre le silence pour donner sa version des faits. Dans une mise au point rendue publique, elle a précisé que «le terrain en question est constitué de parcelles héritées de son père, Si Abderrahmane Mansouri, qu’il avait acquises en 1978 auprès de propriétaires privés et non pas des domaines de l’État ou d’institutions publiques».

Et de souligner que «le lotissement de ce terrain n’est intervenu qu’en 2023, à la suite du décès de sa mère, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur». De même, a-t-elle fait savoir, «toutes les transactions relatives aux parcelles de ce terrain ont été effectuées en toute légalité, avec le règlement de l’ensemble des droits et taxes dus aux instances compétentes, notamment les services des impôts».

La maire de Marrakech a ajouté que «l’intégralité des revenus issus de ces opérations immobilières a été réinvestie dans des projets bien identifiés et dûment déclarés dans la région de Marrakech».

Après avoir rapporté les deux versions, le quotidien indique que la justice demeure la seule voie, à travers ses procédures et enquêtes, d’établir les faits et de rétablir la vérité. C’est pourquoi, ajoute enfin Assabah, Fatima Zahra El Mansouri a saisi la justice pour la rétablir dans ses droits.