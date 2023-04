A Laâyoune, les autorités vent debout contre la traite des êtres humains

A Laâyoune, ainsi que dans les villes avoisinantes, les autorités mènent une rude bataille contre la traite des êtres humains qui s’est propagée, ces dernières années, dans la région, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 26 avril.

D’après le journal, les interventions sécuritaires dans ces villes du sud du Royaume ne se limitent plus à la lutte contre les réseaux criminels spécialisés dans la traite des êtres humains mais cherchent, désormais, à les neutraliser dans les dépôts et les magasins qu’ils utilisent pour préparer leurs opérations.

La dernière opération en date remonte à dimanche dernier, lorsque les autorités ont pu interpeller, grâce aux informations détaillées fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus âgés de 37 et de 42 ans, rapporte le quotidien Al Akhbar.

Ces deux individus ont été interpellés pour leur implication présumée dans la fabrication de barques utilisées dans l’immigration clandestine, précise le journal. La perquisition de l’atelier des mis en cause a permis la saisie d’un go-fast et de plusieurs outils et matériels utilisés dans la fabrication de barques utilisées dans l’immigration clandestine vers les îles Canaries.

Selon les sources du journal, l’un des deux individus interpellés dispose d’antécédents judiciaires, notamment dans la traite des êtres humains et l’immigration clandestine en provenance des villes du nord du Royaume. Celui-ci, toujours selon les mêmes sources, fait l’objet de plusieurs mandats de recherche au niveau d’Al Hoceima.