People: Rachida Dati se confie sur ses liens avec un célèbre acteur américain

Reconduite au poste de ministre de la Culture dans le nouveau gouvernement français, Rachida Dati pourra encore profiter de ses fonctions pour rencontrer de stars du cinéma. Au dernier Festival de Cannes, la ministre d’origine marocaine avait fait forte impression auprès de l’acteur américain Richard Gere, alors qu’ils étaient tous les deux invités sur le plateau du journal télévisé de la chaîne publique France 2.

En marge du même festival cannois, Rachida Dati avait d’ailleurs remis une médaille de l’ordre des Arts et des Lettres à Kevin Costner, immortalisant le moment par une photo complice où tous deux posaient main dans la main.

CE JEUDI DANS GALA – Rachida Dati se confie : sa fille, sa vie privée, les stars…

➡️ https://t.co/QHWROnEXb8 https://t.co/QHWROnEXb8 — Gala (@GALAfr) October 2, 2024

Mais c’est avec un autre célèbre acteur américain que Rachida Dati a confié, dans une interview accordée à Gala, entretenir des liens. Dans le dernier numéro du magazine people français, la maire du 7ème arrondissement de Paris révèle ainsi être plus ou moins proche de Tom Cruise.

Entre la star de 62 ans et Rachida Dati, l’histoire a commencé en 2022, lorsque cette dernière a souhaité obtenir une autorisation pour la projection aux Invalides du film «Top Gun: Maverick», à l’occasion des 40 ans de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), le service de renseignement français.

Lire aussi : Richard Gere, Kevin Costner… les stars américaines sous le charme de Rachida Dati au Festival de Cannes

«Je me suis procuré, à l’époque, le numéro de sa sœur et il m’a rappelée. Il a accepté, puis il a aussi permis à des élèves de classes de mon arrondissement de venir assister au tournage de « Mission impossible » à Paris. Un fait rare», explique-t-elle à Gala.

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée pas là. Le magazine révèle ainsi qu’en juillet dernier, c’est Tom Cruise lui-même qui a souhaité que Rachida Dati lui remette l’insigne de Chevalier des Arts et des Lettres, le 27 juillet 2024. Et depuis? «On s’était vus deux ou trois fois avant et on s’envoie parfois des messages», poursuit la ministre pour qui, décidément, rien n’est impossible.