Achraf Hakimi et Hiba Abouk, en couverture du numéro d'octobre 2022 de «Vogue Arabia».

En plus d’être un dieu du stade, Achraf Hakimi, footballeur international marocain évoluant au PSG, confirme, encore une fois, son statut d’icône de la mode.

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils s’aiment et ils aiment la mode… Achraf Hakimi et son épouse, l’actrice hispano-tunisienne Hiba Abouk, se dévoilent dans un shooting aussi sensuel que glamour dans les pages du numéro d’octobre du magazine Vogue Arabia, qui leur consacre aussi sa couverture.

«Le footballeur marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi et l’actrice tunisienne Hiba Abouk incarnent le couple moderne et puissant, rendant les Arabes fiers à travers le monde», écrit la publication en commentaire d'une vidéo illustrant les coulisses du shooting mode du couple.

Dans ce numéro intitulé Mind and body (Esprit et corps), les deux membres du couple, qui enflamment les tapis rouges lors de leurs apparitions, quitte à défrayer la chronique pour le choix assumé de leurs tenues jugées par certains trop dénudées, se confient sur leur vie et sur la façon dont la parentalité a impacté leurs carrières.

Dans un extrait de l’interview livrée par Achraf Hakimi, celui-ci déclare que «certaines personnes de mon âge font beaucoup de choses, vivent une vie différente. Mais moi, je m’en soucie peu. Ce que je veux, c’est profiter de mes enfants, et j’essaie, quand j’ai du temps de libre, de le passer en famille, et aussi d’être un exemple pour mes enfants».

Hiba Abouk, qui partage deux enfants avec l’international de 23 ans, confie, quant à elle, «nous sommes très conscients que beaucoup de regards nous suivent et que nous représentons quelque chose dans le monde arabe, alors nous essayons de faire de notre mieux».

De g. à d.: Achraf Hakimi, Isabel Marant, Hiba Abouk, lors du défilé de la créatrice lors de la Fashion Week de Paris, le 29 septembre.

Cette semaine, le couple emblématique a également fait une apparition très remarquée lors de la Fashion Week de Paris en se rendant au défilé d'Isabel Marant. Une preuve de plus de leur véritable passion pour la mode, mais aussi un beau message à l'endroit de leurs détracteurs.