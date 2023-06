En couple, les acteurs américains Jonathan Majors et Meagan Good font leur shopping au Maroc

En couple depuis un mois, le couple d'acteurs formé par Jonathan Majors et Meagan Good a été aperçu à Fès, au Maroc.

En couple depuis un mois, Jonathan Majors, connu du grand public pour ses rôles dans Ant-Man 3 et Creed III, et Meagan Good, actrice qui s’est illustrée dans Harlem, Californication ou encore Minority Report, se trouvent actuellement au Maroc, plus précisément dans la ville de Fès.

Jonathan Majors et Meagan Good, dans un magasin d'artisanat à Fès, au Maroc. (TMZ)

Sur des photos publiées par le célèbre site américain TMZ, spécialiste des actualités des célébrités, on aperçoit le couple de stars dans un magasin de poterie traditionnelle, semblant admirer des fontaines en zellige, une spécialité de l’enseigne marocaine.

Un joli coup de com’ pour la ville de Fès et ses artisans.