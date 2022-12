© Copyright : DR

C’est au Maroc que certaines célébrités étrangères ont choisi, cette année, de passer les fêtes de fin d’année. Tour d’horizon des vacances marocaines des people...

L’animateur et producteur français, Bernard Montiel, qui officie notamment sur le plateau de l’émission TPMP de Cyril Hanouna, se trouvait à Marrakech pour les fêtes de Noël. Logé au Palais Rhoul, l’animateur a partagé plusieurs vidéos du palace marrakchi et de ses jardins.

Sarah Poniatowski, l’ex-épouse du chanteur Marc Lavoine et fondatrice de Maison Sarah Lavoine, a elle aussi passé ses vacances de Noël à Marrakech, en famille. Celle-ci a partagé la photo d’un coucher de soleil sur Instagram en qualifiant cet instant de «moment magique».

Adriana Karembeu, mannequin, animatrice et comédienne, était, elle aussi, à Marrakech, plus précisément au Palais Ronsard que la jeune femme dirige avec son conjoint, l’homme d’affaires Aram Ohanian. C'est en famille que le couple et leur petite fille ont passé Noël, au pied d'un splendide et majestueux sapin.

Enzo Zidane, le fils aîné de Zinedine Zidane, la légende du football, a quant à lui choisi Marrakech pour s’y marier avec sa compagne Karen Gonçalves. Une bonne occasion pour rassembler les deux familles en cette fin d'année.

Enfin, c’est à Rabat que Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président de l'Etat des Emirats arabes unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, se trouve actuellement pour les fêtes de fin d’année. Il a ainsi été aperçu et photographié dans une grande surface de la capitale.