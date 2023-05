Tunisie: Saïed réfute tout antisémitisme d’État après l’attaque de Djerba

Le président Kaïs Saïed a réfuté vendredi toute allégation d’antisémitisme d’Etat en Tunisie, après une fusillade meurtrière perpétrée par un gendarme aux abords d’une synagogue sur l’île de Djerba.

L’attaque a eu lieu mardi soir, alors que des centaines de fidèles achevaient le pèlerinage juif annuel dans la synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d’Afrique. Trois gendarmes et deux fidèles -un Israélo-tunisien et un Franco-tunisien- ont été tués par les tirs de l’assaillant, avant qu’il ne soit abattu par la police.

Les autorités tunisiennes ont dénoncé une attaque «criminelle», mais se sont gardées de la qualifier de «terroriste» ou de lui conférer une dimension antisémite. Mais en France, le parquet national antiterroriste (Pnat) compétent du fait de la nationalité française de l’une des victimes, a ouvert mercredi «une enquête du chef d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste».

«Nous nous tenons aux côtés de la Tunisie pour poursuivre la lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de fanatisme», a de son côté affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anne-Claire Legendre.

«Des lignes rouges»

Évoquant cette attaque lors d’une réunion avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden et plusieurs ministres, M. Saïed a répété que la Tunisie «restera sûre malgré les tentatives désespérées visant à porter atteinte à sa stabilité», selon un communiqué de la présidence.

Il a remercié les Etats qui ont «exprimé leur solidarité» avec son pays après l’attaque tout en rejetant «toute ingérence étrangère car la souveraineté de la Tunisie et de son peuple sont des lignes rouges qui ne peuvent être dépassées».

Le Président de la République a réuni les ministres du régalien pour évoquer l'opération criminelle de Djerba. Sont présents la cheffe du gouvernement, les ministres de l’intérieur, de la justice, de La Défense et des affaires étrangères.



⬇️ Voici en détail ce qui s’est dit pic.twitter.com/e33cQl8IjR — Actu Kaïs Saïed (@ActuKaisSaied) May 12, 2023

Il a aussi « exprimé son étonnement devant les réactions comportant des accusations d’antisémitisme contre la Tunisie », sans préciser à quoi il faisait allusion. À l’appui de ses dires, il a énuméré des textes de loi garantissant la liberté de culte et les droits des minorités, notamment juive, en Tunisie.

Le pèlerinage de la Ghriba est au cœur des traditions des Tunisiens de confession juive, qui ne sont plus que 1.500, contre 100.000 avant l’indépendance en 1956. En 2002, la synagogue avait été visée par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. Il avait été revendiqué par Al-Qaida.