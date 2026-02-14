Tuerie au Canada: devant une ville traumatisée, Carney prône la solidarité

Une femme se recueille devant un mémorial improvisé en hommage aux victimes de la fusillade meurtrière du 10 février à l'école secondaire de Tumbler Ridge, dans la ville du même nom, en Colombie-Britannique, au Canada, le 13 février 2026. (Photo : Paige Taylor White / AFP). AFP or licensors

«Je sais que ni mes paroles, ni celles de quiconque, ne peuvent combler le silence qui règne dans vos foyers ce soir, et je ne prétendrai pas le contraire», a déclaré le chef du gouvernement devant une partie des 2.300 habitants de cette petite commune isolée de la Colombie-Britannique, réunis en fin de journée dans le froid.

«Nous voulions que vous sachiez que les Canadiens sont avec vous et qu’ils le seront toujours», a-t-il ajouté devant cette petite foule, sur le perron de la mairie.

Peu avant sa prise de parole, des chefs autochtones locaux ont récité des prières sous forme de chants traditionnels.

Le Canada «est en pleurs», a déclaré à l’AFP Pierre Poilievre, le chef de l’opposition, également présent sur place. «Nous sommes unis comme jamais par le passé», a ajouté le conservateur.

Mobile inconnu

Mardi, Jesse Van Rootselaar, jeune femme transgenre de 18 ans originaire de la bourgade, a tué sa mère et son demi-frère avant de se rendre dans son ancien collège-lycée et d’y abattre cinq enfants de 12 et 13 ans ainsi qu’une éducatrice de 39 ans. Elle s’est ensuite donné la mort.

Trois jours après, la police continue de s’interroger sur le mobile de cette attaque, qui a aussi fait 25 blessés et qui a provoqué une onde de choc au Canada, un pays voisin des États-Unis mais peu habitué aux tueries de ce type.

L’autrice de la tuerie de Tumbler Ridge était «en chasse» mais ne cherchait pas à viser quelqu’un en particulier lors de son équipée meurtrière, a révélé vendredi la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

«Il n’y avait pas de cible spécifique. Cette suspecte, faute d’un meilleur terme, était en chasse. Elle était préparée et s’en est prise à quiconque croisait son chemin», a expliqué le commissaire adjoint de la GRC pour la province de Colombie-Britannique, Dwayne McDonald.

La police a diffusé une photo de l’autrice des tirs, connue pour des troubles de santé mentale. Elle y apparaît vêtue d’un sweat à capuche kaki, les cheveux longs et le visage fermé.

La famille de la tireuse affirme avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir de l’aide pour l’adolescente mais, selon elle, «le système nous a laissés tomber», d’après une déclaration transmise au quotidien canadien The Globe and Mail.

Son père, Justin Van Rootselaar, séparé de la mère et qui vit dans la province voisine, a présenté ses condoléances pour un «acte de violence insensé et impardonnable», dans un communiqué transmis à la chaîne publique CBC.

«En tant que père biologique de la responsable, je porte une peine difficile à exprimer avec des mots», a-t-il déclaré.

«Tout semble irréel»

Dans la foule de la veillée vendredi soir étaient présents des habitants de la région venus spécialement à Tumbler Ridge pour soutenir les familles endeuillées. «J’avais vraiment besoin d’être ici», a confié à l’AFP Christine James, venue d’une localité située à 120 km de là.

Plusieurs familles ont déjà tenu à rendre hommage à leurs enfants tués. Jeudi soir, la mère d’une victime, Sarah Lampert, s’est adressée aux médias, expliquant qu’elle souhaitait parler pour sa fille de 12 ans, Ticaria, qui avait «une belle voix forte qui a été réduite au silence».

I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence.



I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

Elle «apportait de la lumière à tout ce qu’elle touchait, à tous ceux qu’elle rencontrait», a déclaré sa mère, Sarah, les larmes aux yeux. «Il me faut désormais faire ma vie sans elle.»

Le petit-fils de 13 ans de Peter Schofield, Ezekiel, faisait partie des élèves tués. «Tout semble irréel. Les larmes ne cessent de couler», a-t-il publié sur Facebook.