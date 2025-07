Trump promulgue sa «grande et belle loi» budgétaire pour la fête nationale

Le président américain Donald Trump (au centre) tient un marteau après avoir signé le « Big Beautiful Bill Act » à la Maison Blanche à Washington, le 4 juillet 2025. Le président américain Donald Trump a signé son projet de loi phare sur les impôts et les dépenses le 4 juillet, lors d'une cérémonie fastueuse pour le Jour de l'Indépendance, avec feux d'artifice et survol d'un bombardier furtif du même type que celui qui a bombardé l'Iran. Trump a insisté auprès des législateurs républicains pour que son impopulaire « One Big Beautiful Bill » soit adopté par un Congrès réticent, à temps pour qu'il puisse le promulguer le jour de la fête nationale américaine – et ils y sont parvenus jeudi, un jour avant la date limite. (Photo de Brendan Smialowski / POOL / AFP)