Taïwan: Pékin sanctionne cinq entreprises de défense américaines pour des ventes d’armes

Les autorités chinoises ont annoncé dimanche des sanctions contre cinq entreprises américaines de défense en réponse à des ventes d’armes à Taïwan, que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire.

Le mois dernier, le département d’État américain a approuvé un programme d’armement de 300 millions de dollars destiné à renforcer le système de commandement et de contrôle des combats conjoints de Taipei.

Pékin avait alors déclaré qu’il prendrait des «contre-mesures», contre les entreprises impliquées sans préciser immédiatement leur nature.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé dimanche que les sociétés de défense BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat et Data Link Solutions, seraient visées par les sanctions.

🧵1/2

Pourquoi les ventes d’armes à #Taiwan, en place depuis des décennies, suscitent toujours des tensions entre les 🇺🇸 et la #Chine.

Pékin a fermement condamné l’augmentation des ventes d’armes à Taiwan sous #Biden comme un signe de l'opposition⬇️https://t.co/kh8p8iQJNU — Géostratégic indo-pacific (@observatoiregeo) January 7, 2024

«Les contre-mesures consistent à geler les actifs de ces sociétés en Chine, y compris leurs biens meubles et immeubles, et à interdire aux organisations et aux individus en Chine de réaliser des transactions et de coopérer avec elles», a indiqué le ministère. «Les ventes d’armes américaines à la région chinoise de Taïwan (...) nuisent gravement à la souveraineté et aux intérêts de la Chine en termes de sécurité», ajoute le communiqué.

Pékin a accru les pressions sur Taïwan depuis que la présidente pro-indépendance Tsai Ing-wen est arrivée au pouvoir en 2016.

Lire aussi : Coupées depuis plus d’un an, reprise des discussions militaires à haut niveau entre Pékin et Washington

Pékin envoie régulièrement des avions et des navires de combat près de l’île, et le ministère de la Défense taïwanais a récemment signalé plusieurs observations de ballons envoyés depuis la Chine continentale. Washington et Taipei ont mis en garde Pékin contre toute tentative d’influencer les élections présidentielles qui se tiendront à Taïwan mi-janvier.

La Chine sanctionne cinq entreprises américaines pour des ventes d’armes à Taïwan https://t.co/3WvHytloY6 — La Presse Affaires (@LP_Affaires) January 7, 2024

La Chine, qui considère Taïwan, comme partie intégrante de son territoire, s’est jurée de ramener l’île un jour dans son giron, en recourant à la force si nécessaire.