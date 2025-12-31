Taiwan juge que les manœuvres chinoises près de ses côtes ont échoué

Cette capture d'écran d'une vidéo non datée, diffusée le 30 décembre 2025 par le Commandement du théâtre d'opérations Est de l'Armée populaire de libération (APL) chinoise via AFPTV, montre un lance-roquettes chinois tirant des roquettes dans un lieu non divulgué. (Photo : Document fourni / diverses sources / AFP). AFP or licensors

«En ce qui concerne leur intention d’imposer un blocus, je crois que nos garde-côtes ont déjà précisé que ce blocus n’avait en réalité pas eu lieu», a ainsi déclaré à la presse Hsieh Jih-sheng, un haut responsable chargé du renseignement au ministère taïwanais de la Défense.

«La Chine fait fi des attentes de la communauté internationale en matière de paix et sape préférablement la stabilité régionale avec son intimidation militaire. C’est une provocation flagrante contre la sécurité régionale et l’ordre international et j’exprime ma plus ferme condamnation», avait réagi le président taïwanais, Lai Ching-te, tout en promettant que Taïwan n’allait pas «aggraver les tensions».

L’Union européenne, l’Allemagne et la France ont exprimé mardi séparément leur inquiétude et se sont déclarées attachées à la «stabilité» internationale.

«La paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont d’une importance stratégique pour la sécurité et la prospérité régionales et mondiales», a affirmé une porte-parole de la diplomatie européenne, Anitta Hipper, appelant Pékin à la «retenue».

Les manœuvres militaires chinoises «accroissent les tensions» et «nuisent à la stabilité dans le détroit de Taïwan», en réaction à la diplomatie allemande.

La France suit «avec préoccupation» ces manœuvres et appelle «l’ensemble des parties à s’abstenir de toute escalade», a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

130 avions et 50 navires

Des journalistes de l’AFP présentent à Pingtan, l’île chinoise la plus proche de l’île principale de Taïwan, ont vu une salve de projectiles exploser dans les airs vers 09H00 (01H00 GMT), laissant derrière eux des traînées de fumée blanche.

Au moins dix ont été tirés en succession rapide, produisant un bruit assourdissant qui a attiré les touristes vers le front de mer pour prendre des photos et des vidéos avec leurs téléphones.

Les autorité taïwanaises en ont, pour leur part, recensé mardi 27.

«À 09H30 (01H30 GMT), le 30 décembre, les forces terrestres du Commandement des zones orientales de l’APL ont effectué des exercices de tirs réels de longue portée dans les eaux au nord de l’île de Taïwan et ont obtenu les effets escomptés», a de son côté écrit l’armée chinoise dans un communiqué.

Tandis que le ministère taïwanais de la Défense a dit avoir au total détecté au moins 130 avions militaires et plus de 50 navires chinois autour de Taïwan.

China's blatant military provocations not only threaten peace in the #Taiwan Strait but also undermine security in the entire region, as evidenced by drills near Australia, New Zealand, Japan, Korea, the Philippines & the SCS. We strongly condemn China's escalatory behavior. — Taiwan Presidential Office Spokesperson (@TaiwanPresSPOX) April 1, 2025

Il s’agit du nombre le plus élevé d’avions chinois signalés en une seule journée depuis le 15 octobre 2024.

La Chine a annoncé dans la matinée avoir déployé des destroyers, des frégates, des chasseurs et des bombardiers «pour procéder à des exercices d’identification et de vérification, d’alerte et d’expulsion, des simulations de frappes, d’attaques de cibles maritimes, ainsi que d’opérations antiaériennes et anti-sous-marines».

«Simulations de frappes»

Dans un communiqué, le commandement du théâtre d’opérations Est de l’Armée populaire de libération a souligné que ces manœuvres dans les eaux au nord et au sud de Taïwan avaient permis de «tester les capacités de coordination air-mer et de blocus et de contrôle intégrés».

Il a diffusé une carte montrant les cinq espaces au large des côtes taïwanaises où étaient prévus des «tirs à munitions réelles» jusqu’à 18H00 mardi (10H00 GMT).

La chaîne de télévision d’État CCTV a expliqué que l’un des principaux objectifs des exercices baptisés «Mission Justice 2025» était de simuler le «blocus» de ports taïwanais stratégiques, notamment ceux de Keelung dans le nord et de Kaohsiung dans le sud.

«Nous devons (...) contrer avec force les provocations incessantes des forces indépendantistes à Taïwan et les importantes ventes d’armes américaines à Taïwan», a martelé à Pékin le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Il a averti que toute tentative visant à empêcher l’unification de la Chine et de Taïwan se solderait «par un échec».

China’s massive exercises simulating a blockade of Taiwan should be condemned worldwide. Beijing revealing once again it is the true threat to peace in the Taiwan Strait, not Washington and Tokyo. https://t.co/d3Tm6inyEv — Nicholas Burns (@RNicholasBurns) December 29, 2025

Le porte-parole de son ministère, Lin Jian, a qualifié les manœuvres de «réponse punitive aux forces séparatistes indépendantistes taïwanaises et d’action nécessaire pour défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale».

«Unification de la mère patrie!», a crié à l’unisson à Pingtan un groupe de femmes âgées qui posaient pour une photo, ont constaté les journalistes de l’AFP.

Certaines des zones désignées par la Chine pour ces manœuvres se détectent à moins d’une vingtaine de kilomètres de Taïwan, qui a été informé que Pékin avait décrété une «zone de danger temporaire» pour une durée de dix heures mardi.

Exercices taïwanais en réponse

Plus de 857 vols intérieurs, internationaux et de transit, devaient être affectés dans la journée.

Dans le même temps, les garde-côtes taïwanais ont dépêché 14 bâtiments pour procéder au «suivi» des navires chinois.

Des opérations d’entraînement se sont déroulées en réponse aux manœuvres chinoises, dont une dans la région de Taipei axée sur le déploiement d’obstacles fluviaux et la rapidité d’intervention des troupes, selon l’agence de presse militaire taïwanaise.

La population taïwanaise affichait son calme.

«On y est habitués», a ainsi tempéré Chiang Sheng-ming, un marchand de poisson de 24 ans, sur un marché de la capitale.

«Ce ne sont que des gestes d’intimidation. S’ils attaquaient Taïwan, ils en paieraient le prix», a renchéri Tseng Chang-chih, un vendeur de fruits de 80 ans.

La veille, le président américain avait également dit ne pas être préoccupé par ces manœuvres, clamant «ne pas croire» que son homologue chinois Xi Jinping puisse ordonner une invasion.

NEW | China-Taiwan Weekly Update, March 21, 2025: Taiwanese President William Lai Ching-te announced 17 measures to counter PRC coercion and malign influence targeting the Taiwanese government, military, and people. 1/2



Lai identified the five largest threats facing Taiwan as… pic.twitter.com/okU9Mry12C — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 21, 2025

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et menace de recourir à la force militaire pour s’en emparer.

Les tensions dans le détroit ont été ravivées par une vente d’armes de Washington à Taipei mi-décembre, la deuxième depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour 11,1 milliards de dollars au total, montant le plus important depuis 2001.