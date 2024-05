Russie-Ukraine: l’armée ukrainienne attaque la ville russe de Belgorod, au moins huit blessés

Des jeunes visitent une exposition montrant du matériel militaire occidental capturé par les forces russes en Ukraine, exposé au complexe commémoratif de la Seconde Guerre mondiale sur la colline Poklonnaïa, dans l'ouest de Moscou, lors d'une chute de neige le 8 mai 2024. AFP or licensors

«La ville et le district de Belgorod ont été visés par une attaque aérienne des forces armées ukrainiennes. Des immeubles résidentiels et des voitures ont été directement touchés», a écrit le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov, sur Telegram.

«Selon des informations préliminaires, huit personnes ont été blessées: sept adultes et une enfant», a-t-il ajouté. Cinq de ces personnes, dont une fillette de 11 ans, ont été blessées par du shrapnel et ont été hospitalisées, et les trois autres ont été soignées sur place, a-t-il précisé.

D’après le gouverneur, 19 immeubles d’habitation comportant 34 appartements, une maison individuelle et 37 véhicules ont été endommagés dans la ville de Belgorod. Quatre maisons individuelles et trois voitures ont subi des dégâts dans le village de Dubovoe, dans le district de Belgorod.

Située près de la frontière avec l’Ukraine, Belgorod est régulièrement visée par des attaques de drones explosifs ukrainiens, Kiev disant agir ainsi en réponse aux bombardements quotidiens des forces russes sur les villes d’Ukraine depuis plus de deux ans. Lundi, une attaque de ce type y avait fait six morts et 35 blessés.

Et le 30 décembre 2023, la ville de Belgorod avait été frappée par l’attaque la plus meurtrière (25 morts et une centaine de blessés) sur le sol russe depuis le début de l’offensive de Moscou contre son voisin ukrainien en février 2022.

Une attaque de drones attribuée à l’Ukraine a par ailleurs visé dans la nuit un dépôt de carburant à Lourovka, dans la région de Krasnodar, près de la péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014, selon l’armée russe.

Dépôt de carburant touché

«Environ six drones ont été détruits, mais plusieurs sont tombés sur le terrain du dépôt. En conséquence de quoi un incendie s’est déclaré et plusieurs réservoirs ont été endommagés», a indiqué l’état-major de la région de Krasnodar.

Selon le ministère russe de la Défense, Belgorod a été attaquée par des lanceurs de roquettes multiples RM-70 Vampire ukrainiens. La défense aérienne russe a abattu quinze roquettes et un drone au-dessus de la région de Belgorod, deux drones dans la région de Bryansk, également proche de l’Ukraine, et trois autres drones dans la région de Koursk, a-t-il indiqué sur Telegram.

Les gouverneurs des régions de Koursk et de Bryansk ont fait savoir, également sur Telegram, que les attaques n’avaient fait ni victime ni dégâts.

La Russie annonce des exercices nucléaires près de l'Ukraine et menace des cibles britanniques

La Russie célèbre jeudi, avec une grande parade militaire sur la place Rouge à Moscou, la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie en 1945, un souvenir que le président russe Vladimir Poutine invoque abondamment pour justifier son assaut contre l’Ukraine.

Du côté ukrainien, une femme a été blessée dans la nuit de mercredi à jeudi par une frappe russe dans le district de Zaporijjia, dans le sud du pays, selon le gouverneur régional.

Au total, vingt drones explosifs russes ont été lancés depuis la Crimée sur l’Ukraine dans la nuit, dont dix-sept ont été abattus, a indiqué l’état-major ukrainien dans son point de situation matinal.