Russie: Poutine, conforté par les succès militaires en Ukraine, s’adresse à la nation

Conforté par les succès russes en Ukraine, Vladimir Poutine doit prononcer jeudi son discours à la nation, grand-messe annuelle très médiatisée lors de laquelle il définit les priorités de la Russie, à deux semaines d’une élection présidentielle qu’il devrait remporter sans surprise.

Le président russe apparaît en meilleure posture qu’il y a un an, quand son armée était sous le coup de retraites dans le sud et le nord-est de l’Ukraine, après une tentative avortée de s’emparer de Kiev au printemps 2022.

Depuis, l’armée ukrainienne a échoué dans sa contre-offensive déclenchée à l’été 2023 et se retrouve sur la défensive, face à des soldats russes plus nombreux et mieux armés. Mi-février, ces derniers ont ainsi réussi à s’emparer de la ville forteresse d’Avdiïvka, sur le front Est, et continuent leur poussée dans ce secteur. Vladimir Poutine peut aussi se réjouir de la résilience de l’économie russe qui, malgré une pluie de sanctions occidentales, résiste pour l’heure et s’est tournée vers l’Asie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé d’évoquer les thèmes du discours, disant seulement que le président l’écrivait personnellement. Vladimir Poutine a quant à lui déclaré que sa prise de parole prendrait «bien sûr» en compte la présidentielle organisée du 15 au 17 mars et permettrait de fixer «des objectifs pour les six prochaines années au moins».

Campagne pour la présidentielle

Un compte a rebours a été lancé à la télévision publique russe dans l’attente de son allocution qui aura lieu à partir de 12H00 (09H00 GMT) au Gostiny Dvor, un palais des congrès situé près de la place Rouge à Moscou. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans le centre de Moscou et dans les rues avoisinant le lieu du discours, qui sera également retransmis dans des salles de cinéma de 20 villes de Russie.

Vladimir Poutine pourrait notamment réagir, dans son allocution, aux propos polémiques de son homologue français Emmanuel Macron, qui a évoqué cette semaine l’éventualité de l’envoi de troupes occidentales en Ukraine

L’allocution du président russe interviendra à la veille des funérailles, prévues à Moscou, de son principal opposant, le militant Alexeï Navalny, mort le 16 février en prison dans des conditions obscures. Vladimir Poutine, qui n’a jamais prononcé en public le nom d’Alexeï Navalny, n’a toujours pas commenté ce décès qui a choqué les puissances occidentales.

En pleine campagne pour la présidentielle, Vladimir Poutine multiplie depuis le début de l’année les apparitions médiatiques, s’affichant récemment pour des remises de médailles ou à bord d’un bombardier des forces de dissuasion nucléaire russes.