«Une bonne nouvelle»: le ministre français délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne, a salué ce vendredi la réouverture de l'espace aérien du Maroc après deux mois de fermeture.

«C'est une bonne nouvelle pour les entreprises françaises du voyage parce que le Maroc est traditionnellement dans le top trois des destinations lorsque les Français font le choix de partir à l’étranger», a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne sur France Info TV.

Le gouvernement marocain a annoncé jeudi soir qu'il rouvrira, à compter du 7 février, l'espace aérien aux vols au départ et à destination du pays, après plus de deux mois de fermeture. Les autorités étaient sous la pression d'un secteur touristique en faillite et des Marocains bloqués à l'étranger pour débloquer des frontières closes depuis le 29 novembre en raison de la flambée du variant Omicron.

Covid-19 : le Maroc rouvre son espace aérien après plus de deux mois de fermeture

«La destination avait disparu des radars. C'est une destination soleil d'hiver, je me réjouis pour les entreprises du voyage françaises», a-t-il ajouté, «elles sont une composante essentielle, de cet écosystème touristique».

Lorsque le Maroc avait fermé ses frontières en mars 2020, la France avait rapatrié «20.000 à 30.000 Français de passage», a rappelé le ministre délégué.

Cette année, les Français ont choisi de mettre sur le podium des destinations pour les vacances de février-mars, la France, la République dominicaine et l'Espagne, selon des chiffres présentés cette semaine lors d'une conférence de presse des Entreprises du voyage.

«On constate que la Thaïlande, le Maroc et la Tunisie sont sortis du top ten» des destinations, a souligné le président de l'organisation professionnelle, Jean-Pierre Mas.