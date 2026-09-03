Nouvelle attaque iranienne dans le Golfe en réplique aux bombardements américains

Un F/A-18 Super Hornet, rattaché à l'escadron de chasse et d'attaque (VFA) 102, se prépare à apponter sur le porte-avions de classe Nimitz USS George Washington (CVN 73) le 27 août 2026

À l’issue d’une nouvelle nuit de bombardements américains meurtriers suivis d’une riposte d’envergure, le président américain a averti mercredi que les États-Unis restaient prêts à frapper «à tout moment» la République islamique qui a juré de «briser» l’ennemi américain.

Dès les premières heures jeudi, l’armée du Koweït a indiqué sur X faire face à «des attaques hostiles de missiles et de drones à la suite de l’ignoble agression iranienne».

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/vMkIV1AKuF — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 3, 2026

«En réponse aux crimes commis par l’Amérique contre le peuple iranien, des attaques de missiles et de drones sont en cours contre des bases américaines au Koweït», a confirmé peu après la télévision d’Etat iranienne sur le même réseau social.

Après un mois d’accalmie, les hostilités ont repris dimanche dans un scénario qui se répète depuis le début de la guerre déclenchée fin février et toujours sans issue diplomatique.

L’armée américaine a mené deux vagues de frappes dimanche et mardi soir, visant respectivement selon elle une tentative de miner le détroit d’Ormuz puis des installations des Gardiens de la Révolution iraniens, notamment des sites de radars et de défense anti-aérienne.

La deuxième a fait au total 19 morts, dont sept membres des forces armées mais aussi des civils, l’un des bilans les plus élevés depuis plusieurs mois. Quatre personnes ont été tuées au cours d’un mariage dans le district de Sirik (sud-est), où près de 70 personnes ont été blessées.

The footage capturing the US regime’s deadly strike on a wedding in Sirik, which killed at least five, among them a child. pic.twitter.com/ixpnLKnT8m — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) September 2, 2026

L’armée américaine n’a pas réagi à la frappe ayant touché le mariage, mais a affirmé «ne jamais prendre pour cible des civils, contrairement aux Gardiens».

Pression économique

Dénonçant un «crime de guerre», l’Iran a revendiqué des frappes tous azimuts contre des alliés des États-Unis dans la région - Jordanie, Koweït, Bahreïn, Irak mais aussi Emirats arabes unis.

L’Iran a prévenu les États-Unis qu’ils devaient désormais s’attendre à une «nouvelle stratégie» destinée à «briser les fondements» de l’ennemi, sans en détailler les contours.

Il a aussi adressé une nouvelle mise en garde à «tout pays coopérant avec l’armée américaine agressive».

La reprise des bombardements tranche avec les déclarations récentes de l’administration Trump qui affirmait vouloir privilégier la pression économique sur Téhéran et ses partenaires.

Le président américain peine à trouver une issue à ce conflit très impopulaire aux États-Unis, où se tiennent en novembre les élections de mi-mandat, et très coûteux pour le budget américain.

Avant l’accalmie de cet été, l’opposition démocrate affirmait que les combats avaient asséché les stocks de munitions américains, ce que l’administration réfute.

«Nous avons détruit bien plus que leur radar. L’attaque a été très violente, et nous sommes prêts à en lancer une autre à tout moment», a averti mercredi Donald Trump.

«Détroit Trump»

Dans le détroit d’Ormuz, que le président américain a suggéré de rebaptiser «détroit Trump» avant d’assurer qu’il n’était pas sérieux, deux pétroliers ont pris feu après avoir heurté des mines, selon Téhéran.

The IRGC announced that two oil tankers struck mines and came to a halt after catching fire. The IRGC also warned that harsher penalties await shipping companies that choose to follow US provocations instead of complying with Iran's maritime regulations — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) September 2, 2026

Stratégique pour le transport d’hydrocarbures, cette voie est verrouillée par l’Iran depuis le début de la guerre.

Les États-Unis ont en retour imposé un blocus aux ports iraniens et, récemment, un nouveau train de sanctions secondaires contre les partenaires commerciaux de Téhéran.

Ces dernières mesures vont permettre d’exercer «une pression économique maximale» sur le pays, a insisté mercredi Chris Wright, le ministre américain de l’Energie, lors d’un déplacement au Venezuela.

En Israël, le chef de la diplomatie Gideon Saar a assuré que son pays était prêt à riposter «avec force» à une éventuelle attaque iranienne, mais n’avait «pas l’intention de rejoindre la guerre pour le moment».

Israël a lancé la guerre au Moyen-Orient aux côtés des États-Unis fin février, mais est resté en retrait sur le plan militaire après la signature d’un accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran en avril, même lorsque celui-ci a volé en éclats avec de nouveaux affrontements.