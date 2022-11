Mauritanie: la Journée africaine de la statistique met en exergue le rôle des statistiques agricoles dans la résilience

VidéoLa Mauritanie a célébré, le 18 novembre 2022, la Journée africaine de la statistique sous le thème «Renforcer les systèmes de données en modernisant la production et l’utilisation des statistiques agricoles: comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience de l’agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire».

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck