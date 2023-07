Les émeutes en recul en France, le jeune Nahel inhumé

Au petit matin, le ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin, n’avait pas recensé d’incidents majeurs et faisait état de 486 interpellations dans tout le pays, notamment pour port d’objets susceptibles de servir d’armes ou de projectiles.

Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre qui ont notamment réalisé 427 interpellations depuis le début de soirée. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 2, 2023

«Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre», s’est-il réjoui sur Twitter.

Pour la deuxième nuit consécutive, le ministre avait reconduit un dispositif de 45.000 policiers et gendarmes, dont 7.000 à Paris et en proche banlieue, et des renforts conséquents à Marseille (sud) et Lyon (centre est), les principales agglomérations touchées la veille par les heurts, destructions ou pillages.

Ce soir, 45 000 policiers et gendarmes et des milliers de sapeurs pompiers sont mobilisés pour protéger et garantir l’ordre républicain.



Face aux violences, ils font preuve d’un courage exemplaire.



Je suis venue leur réaffirmer tout mon soutien et celui de mon gouvernement. pic.twitter.com/3NgFmmz86P — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 2, 2023

Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d’un motard et la mort du jeune Nahel lors d’un contrôle routier à Nanterre, en lisière de la capitale, ont choqué jusqu’au sommet de l’Etat, embrasé le pays et résonné bien au-delà des frontières françaises.

Dans ce climat, le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi à son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier le report de sa visite d’Etat prévue de dimanche soir à mardi.

Le conflit lié à sa controversée réforme des retraites à peine surmonté, le président français se retrouve confronté à l’embrasement des banlieues, une deuxième crise en quelques mois.

Fin mars, c’est la visite de Charles III en France qui avait dû être annulée, en raison de la crise sociale.

La question de l’état d’urgence reste posée et surveillée à l’étranger, d’autant plus que la France accueille à l’automne la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques à Paris à l’été 2024.

Plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs en leur recommandant de ne pas se rendre dans les zones concernées par les violences.

Le consulat de Chine à Marseille a aussi invité les citoyens chinois à «être vigilants et à faire preuve de prudence» après que les médias d’État ont rapporté qu’un bus transportant des touristes chinois, à Marseille, avait été la cible de jets de pierres jeudi.

Cette vague de violences et la colère de nombreux jeunes habitants des quartiers populaires contre la police ou l’Etat ont rappelé les émeutes qui avaient secoué la France en 2005, après la mort de deux adolescents poursuivis par la police.