Les inondations font près de 350 morts en Asie du Sud-Est

Des habitants traversent une route inondée après de fortes pluies à Kaduwela, en périphérie de Colombo, le 28 novembre 2025. (Photo: Ishara S. KODIKARA / AFP). AFP or licensors

Dans les trois pays, les mêmes images de villes inondées, de populations piégées par les eaux, et de glissements de terrain entraînés par le déluge qui s’abat depuis plusieurs jours.

L’agence des catastrophes indonésienne à fait état de plus de 200 morts; le gouvernement de Thaïlande a rapporté que 145 personnes avaient été tuées dans le sud du pays; les autorités malaisiennes ont recensé deux victimes.

En Indonésie, la province du Sumatra du Nord est la plus endeuillée, avec 116 morts. Dans le Sumatra occidental, le bilan a presque triplé, du 23 à 61 décès, avec «90 personnes toujours introuvables», selon le porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes régionales, Ilham Wahab. Et dans la province d’Aceh, au moins 35 personnes ont péri.

Samedi, les secours s’efforçaient de rallier les zones de l’île de Sumatra les plus gravement touchées.

En Thaïlande, «le nombre total de décès dans les provinces du Sud s’élève à 145», a déclaré vendredi Siripong Angkasakulkiat, porte-parole du gouvernement, précisant que plus de 100 personnes avaient trouvé la mort dans la seule province de Songkhla.

Les eaux sont montées jusqu’à trois mètres dans cette région, qui a connu l’un de ses pires épisodes d’inondations de la décennie.

Afin de suppléer des morgues surchargées, des camions frigorifiques ont été mobilisés pour entreposer les corps des victimes.

Excuses officielles

Vendredi, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul s’est rendu dans un refuge du district de Hat Yai, durement frappé.

«Je dois vraiment présenter mes excuses pour avoir laissé cela se produire alors que je suis au gouvernement», a t-il dit sur la chaîne AmarinTV.

Bangkok, Suarathailand- Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah mengadopsi model manajemen krisis COVID-19 untuk mengatasi bencana banjir di selatan yang sedang berlangsung...



Baca selengkapnya: https://t.co/8YV2zhaGlO pic.twitter.com/sXjgDFg5XJ — Suara Thailand (@SuaraThailand) November 29, 2025

«La prochaine étape est d’éviter que la situation se détériore», a ajouté le dirigeant, entraînant que le nettoyage du quartier prendrait deux semaines.

Le gouvernement a annoncé des compensations s’élevant jusqu’à 62.000 dollars pour les familles ayant perdu des membres dans ces catastrophes.

La grogne publique monte en Thaïlande face à la gestion de la situation. Deux responsables locaux ont été suspendus pour manquements présumés.

En Malaisie voisine, deux personnes ont été tuées par des inondations dans l’Etat de Perlis (nord).

La saison de la mousson, qui s’étend généralement de juin à septembre, est souvent synonyme de fortes poussées dans la région, avec des risques de glissements de terrain et de crues subites.

En Indonésie et en Thaïlande, les bilans humains sont parmi les pires de ces dernières années pour des inondations.

Par ailleurs, en Asie du Sud, le Sri Lanka a lui aussi subi des pluies diluviennes cette semaine, suggérées par le cyclone Ditwah, qui progresse vers l’Inde.

Le Centre de gestion des catastrophes (DMC) de l’île a communiqué samedi un bilan d’au moins 123 morts dans des inondations et des glissements de terrain, avec près de 44.000 déplacés.

Le gouvernement a sollicité une aide internationale et appelé ses ressortissants à l’étranger à faire des dons pour soutenir les près de 500.000 personnes touchées.

Les pires inondations du siècle au Sri Lanka, en 2003, avaient fait 254 morts.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique engendré par l’activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Pour chaque degré supplémentaire, l’atmosphère peut contenir 7% d’humidité en plus, avec des retombées hydriques plus lourdes, préviennent les experts.