Le Kazakhstan rejoint les accords d’Abraham, Donald Trump salue de «réels progrès»

«Je viens d’organiser une excellente conversation téléphonique entre le Premier ministre israélien et le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Le Kazakhstan est le premier pays de mon second mandat à rejoindre les accords d’Abraham, le premier d’une longue série», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, se réjouissant «d’une avancée majeure dans la construction de ponts à travers le monde».

Le pays d’Asie centrale a toutefois déjà des relations diplomatiques avec Israël, contrairement aux premiers signataires.

«Il y a encore beaucoup à faire pour unir les pays en faveur de la stabilité et de la croissance - de réels progrès, de réels résultats. BÉNIS SOIENT LES ARTISANS DE LA PAIX!», a ajouté le républicain.

«Notre inclusion à venir dans les accords d’Abraham constitue une continuation naturelle et logique de la trajectoire de la politique étrangère du Kazakhstan, fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la stabilité régionale», a indiqué le gouvernement du Kazakhstan dans un communiqué diffusé par son ambassade aux États-Unis.

Le pays participe jeudi avec d’autres États d’Asie centrale à un sommet à la Maison Blanche avec Donald Trump.

🇰🇿🇺🇸 Following the official meeting, President @TokayevKZ and President Trump @POTUS continued their conversation in an informal setting, taking a brief walk to the @WhiteHouse porch to view the construction of the new ballroom. pic.twitter.com/v8s6YwdMSI — Kazakh🇰🇿Embassy DC (@KazakhEmbassy) November 7, 2025

Un haut responsable américain n’a pas précisé à quoi le Kazakhstan s’engageait exactement avec cette décision. Ce processus des accords d’Abraham est une priorité diplomatique de Donald Trump.

«Beaucoup de monde est en train de rejoindre les accords d’Abraham et j’espère que nous aurons bientôt l’Arabie saoudite», qui elle n’a pas de relations diplomatiques officielles avec Israël, a par exemple déclaré le président américain mercredi.

“Axios is reporting that Kazakhstan will be the next country to join the Abraham Accords. Kazakhstan conducts most of its trade with Russia and China, so this presents an opportunity to begin diversifying trade,” Senior U.S. Correspondent @Mike_Wagenheim with @Nicole_Zedeck pic.twitter.com/4BzmVbyzLg — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 6, 2025

Il a aussi fait pression sur la Syrie, dont il reçoit lundi le président Ahmad al-Chareh, pour qu’elle rejoigne cette initiative diplomatique.

En 2020, les accords d’Abraham ont mené à la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes: les Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Soudan.