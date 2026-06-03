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L’armée américaine affirme avoir repoussé des attaques de missiles et drones iraniens dans le Golfe

L’armée américaine affirme avoir repoussé des attaques de missiles et drones iraniens dans le Golfe.

L’armée américaine a affirmé mardi avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes, par missiles et drones, contre ses bases et ses alliés dans la région, et avoir répliqué en bombardant au sol une île iranienne.

Par Le360 (avec AFP)
Le 03/06/2026 à 07h01

«L’Iran a lancé plusieurs missiles balistiques vers des pays de la région, mais tous ont raté leur cible», a écrit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient dans un communiqué sur X, ajoutant qu’aucun membre de l’armée n’avait été blessé.

«Deux missiles iraniens tirés vers le Koweït sont tombés avant d’atteindre le territoire ou se sont désintégrés en vol, et trois missiles lancés contre Bahreïn ont été immédiatement interceptés par les défenses aériennes américaines et bahreïniennes», a précisé le Centcom.

Avant cela, l’armée américaine avait «abattu trois drones» d’attaque «lancés par l’Iran contre des marins civils qui circulaient légitimement dans les eaux régionales», a encore déclaré l’armée américaine.

En réponse, le Centcom dit avoir «mené des frappes de légitime défense» sur des cibles au sol sur l’île iranienne de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz.

Le Corps des Gardien de la Révolution, cités par les médias iraniens, a affirmé que les Etats-Unis ont visé une tour de télécommunication sur l’île et qu’en représailles, ils ont visé une base militaire américaine dans un pays de la région ainsi que le siège de la 5e flotte américaine, à Bahreïn.

Cette dernière affirmation a été démentie par le Centcom. «Toutes les attaques iraniennes contre les forces américaines ont échoué», a écrit le Centcom sur X.

Un peu plus tôt, le Koweït avait affirmé intercepter des «attaques de drones et missiles hostiles».

Le Centcom a ensuite déclaré avoir intercepté «plusieurs drones». «Une nouvelle vague de drones iraniens tentant d’attaquer les forces américaines au Koweït n’a pas atteint les cibles visées cette nuit», a déclaré le commandement américain sur X.

Précédents la veille

Lundi, la défense antiaérienne koweïtienne avait déjà intercepté missiles et drones. Son ministère des Affaires étrangères avait, dans un communiqué tenu «l’Iran pour pleinement responsable de ces attaques odieuses».

De leur côté, les Etats-Unis avaient annoncé avoir abattu deux missiles balistiques iraniens qui visaient leurs forces armées dans le pays du Golfe.

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, avaient indiqué avoir ciblé une base utilisée par l’armée américaine, comme le jeudi précédent, quand le Koweït avait signalé une attaque similaire.

L’Iran et les Etats-Unis se sont plusieurs fois accusés de violer le cessez-le-feu conclu le 8 avril.

Les négociations indirectes entre les deux pays, qui visent à mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par une attaque conjointe israélo-américaine, patinent depuis des semaines.

Sur l’autre front de la guerre au Moyen-Orient, Israël poursuit ses frappes contre le mouvement pro-iranien Hezbollah sur le sud du Liban, malgré des promesses d’apaisement de Washington, qui parraine une nouvelle session de pourparlers entre diplomates libanais et israéliens.

Par Le360 (avec AFP)
Le 03/06/2026 à 07h01
#Iran#États-Unis#Koweït

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