Kim Jong Un en Chine pour un moment historique avec Xi et Poutine

Cette photo prise le 1er septembre 2025 et publiée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA via KNS le 2 septembre 2025 montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un alors qu'il quitte Pyongyang en train spécial pour visiter la Chine. « AFP PHOTO/KCNA VIA KNS »

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un fait route aujourd’hui vers Pékin à bord de son train blindé pour assister mercredi à un défilé militaire géant à Pékin, où sa présence aux côtés des présidents chinois et russe s’annonce historique.

Kim Jong Un, parti lundi de Pyongyang, a traversé la frontière dans la nuit de lundi à mardi en vue de la parade qui célébrera mercredi matin les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a rapporté l’agence sud-coréenne Yonhap, citant les médias d’État nord-coréens.

Il pourrait arriver mardi après-midi à Pékin au terme d’un trajet de 1.300 kilomètres et presque une journée. Son arrivée devrait être entourée du plus grand secret, comme une grande part de ses activités.

L’agence nord-coréenne KCNA a publié des photos de Kim Jong Un fumant une cigarette sur le quai avant d’embarquer à bord du train vert olive à liseré or. Un autre cliché le montre tout sourire assis avec des collaborateurs à une table de travail devant le drapeau national dans un compartiment à boiseries.

Kim Jong Un fait partie des 26 chefs d’État et de gouvernement du monde entier invités à l’évènement monumental prévu autour du président Xi Jinping. Le président russe Vladimir Poutine y assistera également.

La mise en scène protocolaire est gardée secrète. Le Renseignement sud-coréen s’attend à ce que M. Kim reçoive un «traitement exceptionnel» et à ce qu’il soit placé aux côtés des présidents chinois et russe, a dit un député sud-coréen à sa sortie d’un briefing avec ces services. Les spéculations vont bon train sur une rencontre ultérieure Kim-Xi-Poutine.

A elle seule, l’apparition de Kim Jong Un en public au milieu d’un certain nombre de dirigeants étrangers lors du défilé, voire de la réception qui suivra, serait inédite.

Avec cette image, la Chine frapperait un grand coup dans un contexte de rivalité exacerbée avec les États-Unis. Le défilé parachèvera une séquence où la Chine s’est employée à faire la démonstration de son emprise diplomatique et de sa puissance militaire.

La sécurité à Pékin a été considérablement renforcée en vue du défilé. Des soldats ont pris position sur les ponts et au coin des rues. Des kilomètres de barrières métalliques ont été prépositionnées le long des avenues. Les Pékinois se creusent la tête pour savoir comment ils se déplaceront mercredi en contournant les quartiers interdits à la circulation.

Depuis son arrivée à la tête d’un pays reclus soumis à de lourdes sanctions internationales, Kim Jong Un en est seulement à son onzième déplacement à l’étranger. Il s’était rendu quatre fois en Chine auparavant.

Efforts américains contrariés

«Cette visite montre que la Corée du Nord est acceptée en tant que membre d’un groupe de nations dirigé par la Chine, qui inclut également la Russie. Elle montre que la Chine tolère - sans pour autant s’en réjouir - les relations actuelles entre la Corée du Nord et la Russie», alliée mais aussi rivale, estime Christopher Green, spécialiste de la péninsule coréenne à l’International Crisis Group.

Les trois pays ont des relations étroites remontant à la guerre froide. La Corée du Nord est devenue l’un des grands alliés de la Russie dans la guerre en Ukraine, lui envoyant des milliers de soldats et des armes.

Environ 2.000 soldats nord-coréens ont été tués dans le conflit, a affirmé le député sud-coréen Lee Seong-kweun citant le Renseignement national.

De leur côté, MM. Xi et Poutine ont affiché leur entente au début d’entretiens à Pékin. Le président russe, arrivé dimanche, a évoqué des relations à un «niveau sans précédent». Son collègue a salué une relation de «collaboration stratégique complète».

Les deux pays sont engagés dans une épreuve de force avec l’Occident et les États-Unis.

M. Poutine, malgré sa rencontre avec Donald Trump en Alaska le 15 août, n’a donné au cours de son séjour chinois aucun signe de volonté de céder aux pressions du président américain pour une résolution du conflit en Ukraine.

La Chine et les États-Unis se sont de leur côté livrés début 2025 à une surenchère de droits de douanes réciproques avant de convenir d’une trêve pour l’instant temporaire. Les relations des Russes et des Chinois sont tendues aussi avec les Européens.