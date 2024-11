Israël: Netanyahu limoge en pleine guerre son ministre de la Défense

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (à gauche) et le ministre de la Défense Yoav Gallant assistent à une conférence de presse à la base militaire de Kirya à Tel Aviv le 28 octobre 2023. AFP or licensors

Cette annonce surprise intervient dans l’attente du résultat de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, le principal allié d’Israël, pays qui bataille sur deux fronts, contre le Hamas palestinien à Gaza et contre le Hezbollah au Liban.

«En pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le Premier ministre et son ministre de la Défense» mais «ces derniers mois, cette confiance s’est érodée», a affirmé M. Netanyahu dans une lettre adressée à M. Gallant.

«Des différences importantes sont apparues (...) dans la conduite de la campagne (militaire), accompagnée de déclarations et d’actes qui contredisaient les décisions du gouvernement et du cabinet», a-t-il ajouté.

Le président israélien Isaac Herzog a mis en garde contre un «bouleversement» dans le pays en guerre depuis plus d’un an et a appelé à la «responsabilité».

«La dernière chose dont l’Etat d’Israël ait besoin en ce moment est un bouleversement et une rupture en plein milieu de la guerre», a-t-il dit sur X.

הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה טלטלה וקרע באמצע המלחמה. ביטחון מדינת ישראל חייב להיות מעל לכל שיקול.



101 חטופים נמצאים גם הערב בשבי האויב. אלפי בנות ובני משפחות שכולות אבלים על עולמם שחרב. מילואימניקים רבים נושאים בנטל ההגנה על העם והמולדת וזועקים יחד עם משפחותיהם… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2024

M. Gallant était pour les Etats-Unis un «partenaire important sur tous les sujets liés à la défense d’Israël», a salué un porte-parole du département d’Etat. «Nous continuerons à travailler avec le prochain ministre de la Défense israélien», a-t-il assuré.

M. Netanyahu a choisi le chef de la diplomatie Israël Katz , surnommé le «bulldozer», pour remplacer M. Gallant.

Siégeant au cabinet de sécurité, M. Katz «allie la responsabilité et les qualités de résolution des problèmes avec calme qui sont essentielles pour diriger cette campagne», a dit le Premier ministre.

«Nous travaillerons ensemble pour mener le ministère de la Défense à la victoire contre l’ennemi et à atteindre les objectifs de la guerre: le retour des otages, la destruction du Hamas, la défaite du Hezbollah, l’endiguement de l’agression iranienne et le retour chez eux dans la sécurité des habitants du nord et du sud (d’Israël)», a assuré M. Katz sur X.

Gideon Saar, actuel ministre sans portefeuille, succède à M. Katz.

Ancien chef de la diplomatie, fidèle de Netanyahou... qui est Israël Katz, le nouveau ministre israélien de la Défense ?

➡️ https://t.co/gVzsVhJnA1 pic.twitter.com/et343JPBcE — Le Parisien (@le_Parisien) November 5, 2024

Inquiétude pour les otages

M. Gallant s’était imposé comme une figure de proue de la guerre qu’Israël mène contre le Hezbollah au Liban voisin.

Mais il s’était attiré les foudres des partis ultra-orthodoxes, alliés clés de la coalition du Premier ministre, en ordonnant la conscription de 10.000 hommes de cette communauté religieuse bénéficiant jusque là d’une exemption en vertu d’une règle instaurée à la création d’Israël en 1948.

En 2018, la question de leur conscription avait créé une crise précipitant le pays dans plusieurs élections législatives.

M. Netanyahu a «bien fait» de limoger Yoav Gallant, a réagi le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, de l’extrême droite.

M. Gallant plaidait aussi pour une trêve avec le Hamas en vue d’obtenir la libération des otages encore détenus à Gaza depuis l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 contre Israël, alors que l’objectif martelé par M. Netanyahu est un anéantissement de cette formation.

Israël doit assurer le retour des otages détenus en captivité «le plus vite possible» et «tant qu’ils sont en vie», même au prix de «compromis douloureux», a affirmé mardi Yoav Gallant, après avoir été limogé.

«Notre devoir moral et éthique est de ramener (...) ceux kidnappés par le Hamas. Nous devons le faire aussi vite que possible et tant qu’il sont en vie», a-t-il fait valoir lors d’un discours télévisé.

«Il est possible de ramener les otages, mais cela inclut des compromis douloureux», a-t-il poursuivi.

Des milliers d’Israéliens se sont rassemblés à Tel-Aviv mardi soir pour manifester contre le limogeage de M. Gallant, et pour demander à son successeur Israël Katz de donner la priorité à un accord sur le retour des otages encore détenus à Gaza.

Protesters begin to gather on the Ayalon Highway in Tel Aviv following PM Netanyahu’s dismissal of Defense Minister Yoav Gallant.



Read more: https://t.co/UvRptGuAEN



📹 Avshalom Sassoni/Maariv pic.twitter.com/4rcGG4RZhb — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 5, 2024

M. Gallant était «la seule personne normale au sein du gouvernement», a déclaré à l’AFP Samuel Miller, un enseignant de 54 ans, reprochant au gouvernement d’ouvrir «de nouveaux fronts à des guerres injustifiées».

Le Forum des familles, principale association des proches d’otages, s’est dit «profondément inquiet» de l’éviction de M. Gallant, appelant M. Katz à «donner la priorité» à un accord pour la libération des captifs à Gaza.

Sur 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 97 restent otages à Gaza dont 34 déclarées mortes par l’armée.

«Une question de temps»

Selon l’analyste politique Aviv Bushinsky, ancien chef de cabinet de M. Netanyahu, le limogeage de M. Gallant n’était qu’une «question de temps». «Peut-être que Netanyahu craint une victoire des démocrates» aux Etats-Unis, qui aurait rendu «plus compliqué» un tel limogeage.

M. Netanyahu se sent «conforté par l’amélioration de sa cote dans les sondages», et «profite aussi que l’attention du monde est ailleurs» avec l’élection américaine, juge Jonathan Rynhold, directeur du département d’études politiques à l’université de Bar Ilan.

En direct, guerre au Proche-Orient : Yoav Gallant, le ministre de la défense limogé, était un « partenaire important », déclarent les Etats-Unis https://t.co/2R1JUnFgip — Le Monde (@lemondefr) November 6, 2024

Israël a juré de détruire le Hamas après son attaque du 7-octobre, qui a entraîné la mort de 1.206 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur les données officielles israéliennes, incluant les otages tués ou morts en captivité.

L’offensive israélienne lancée en représailles à Gaza a fait 43.391 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas et provoqué un désastre humanitaire.

Mardi, l’armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières sur le territoire palestinien assiégé et au Liban.

Au moins 20 personnes ont été tuées mardi dans une frappe israélienne visant un immeuble d’habitation au sud de Beyrouth, à l’heure où les bombardements israéliens ne connaissent pas de répit a indiqué mardi le ministère de la Santé.

En soutien au Hamas, le Hezbollah avait ouvert un front contre Israël le 8 octobre 2023. Après un an de tirs transfrontaliers, la situation a dégénéré en septembre en guerre ouverte.

Plus de 1.990 personnes ont été tuées à travers le Liban depuis le 23 septembre, selon un décompte de l’AFP jeudi soir basé sur les bilans officiels.