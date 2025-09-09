Israël frappe «de hauts responsables» du Hamas au Qatar

L’armée israélienne a annoncé mardi avoir mené une frappe contre des «hauts responsables» du mouvement islamiste palestinien Hamas, peu de temps après que des explosions ont été entendues à Doha au Qatar.

«L’armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre des hauts responsables de l’organisation terroriste Hamas», dit l’armée dans un communiqué, sans préciser le lieu de l’attaque.

«Depuis des années, ces membres de la direction du Hamas dirigent les opérations de l’organisation terroriste, sont directement responsables du massacre brutal du 7-Octobre et ont orchestré et géré la guerre contre l’Etat d’Israël», ajoute ce communiqué.

Une attaque «lâche» selon Doha

Les explosions ont eu lieu dans un complexe abritant le Hamas, selon un journaliste de l’AFP à Doha.

Le Qatar a affirmé que ces frappes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas et condamné une attaque «lâche». «L’Etat du Qatar condamne fermement l’attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas», a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed al-Ansari sur X.

The State of Qatar strongly condemns the cowardly Israeli attack that targeted residential buildings housing several members of the Political Bureau of Hamas in the Qatari capital, Doha. This criminal assault constitutes a blatant violation of all international laws and norms,… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

Le jour des frappes à Doha, la branche armée du Hamas a revendiqué l’attaque commise la veille à Jérusalem qui a coûté la vie à six Israéliens. «Les Brigades Al-Qassam revendiquent leur responsabilité dans l’attaque par balles qui a eu lieu hier matin, lundi (...), près du carrefour de la colonie de Ramot», indique-t-il dans un communiqué.

Le Hamas n’a pas encore réagi. L’ambassade des Etats-Unis à Doha appelle ses ressortissants à rester à l’abri.

Fin août, le chef de l’armée israélienne Eyal Zamir avait affirmé que son pays «atteindrait» les dirigeants du Hamas se trouvant à l’étranger.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné l’ouverture de négociations pour libérer tous les otages, quelques jours après l’aval donné par le Hamas à une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs (Egypte, Qatar et Etats Unis).

Selon des sources palestiniennes, elle prévoit la libération échelonnée des otages pendant une trêve initiale de 60 jours, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Parallèlement, Netanyahu a donné son feu vert à une nouvelle offensive militaire pour prendre le contrôle de la ville de Gaza, considéré comme un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien.