Iran: le bilan des morts s’alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

Des manifestants brûlent des images de l'ayatollah Ali Khamenei lors d'un rassemblement de solidarité avec le soulèvement iranien, dans le centre de Londres, le 11 janvier 2026.

L’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d’au moins 192 manifestants, mais averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé.

«Des informations non vérifiées indiquent qu’au moins plusieurs centaines, voire plus de 2.000 personnes selon certaines sources, auraient été tuées», a-t-elle souligné, dénonçant un «massacre» et un «crime (...) majeur contre le peuple iranien».

D’une ampleur inédite depuis trois ans, le mouvement pose à la République islamique, proclamée en 1979, l’un de ses plus grands défis.

Déclenché à Téhéran le 28 décembre par des commerçants protestant contre la cherté de la vie, il a gagné de nombreuses autres villes. Les autorités ont imposé une coupure d’internet, désormais en vigueur depuis plus de 72 heures, selon l’ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks.

⚠️ Update: As #Iran wakes up to a new day, metrics show the national internet blackout is past the 84 hour mark.



Years of digital censorship research point to these workarounds:



📻 Shortwave/HAM radio

📶 Cell towers at borders

📡 Starlink terminals

🛰️ Direct-to-Cell satellite pic.twitter.com/1UqMAbLYEV — NetBlocks (@netblocks) January 12, 2026

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, a appelé les autorités à « la plus grande retenue » dans l’usage de la force et à rétablir les communications.

L’IHR a aussi estimé à plus de 2.600 les manifestants arrêtés.

Le pouvoir judiciaire a réitéré que les mis en cause seraient traités «avec fermeté», après que le chef de la police a fait état «d’importantes arrestations».

«Deuil national»

En fin de journée, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national pour les «martyrs de la résistance», en référence notamment aux membres des forces de sécurité tués.

Si les autorités disent comprendre les revendications économiques des manifestants, elles fustigent désormais de plus en plus des «émeutiers» instrumentalisés selon elles par l’étranger, les États-Unis et Israël en tête.

Le président Massoud Pezeshkian a exhorté la population à participer lundi à une «marche de résistance» dans tout le pays, pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des «criminels terroristes urbains».

La télévision d’Etat a diffusé des images de bâtiments en feu, dont une mosquée, ainsi que de cortèges funéraires d’agents des forces de l’ordre.

Dimanche, une vidéo largement partagée montrait de nouveau des manifestants se rassemblant dans le quartier de Pounak, à Téhéran, en scandant des slogans en faveur de la monarchie déchue.

La télévision d’Etat s’est efforcée de montrer une forme de retour au calme, diffusant des images d’une circulation fluide. Le gouverneur de Téhéran, Mohammad-Sadegh Motamedian, a affirmé à la télévision que «le nombre de manifestations (était) en baisse».

Très présent sur les réseaux sociaux, Reza Pahlavi, fils en exil du chah renversé en 1979, a de son côté appelé à de nouvelles actions, se disant prêt à retourner dans son pays et mener une transition démocratique.

Hôpitaux «débordés»

Des images publiées sur les réseaux sociaux - probablement par des moyens satellitaires - ont montré de grandes foules défilant dans la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs villes iraniennes, notamment la capitale Téhéran et Machhad, dans l’est du pays.

Dans une autre vidéo authentifiée par l’AFP, on voit des dizaines de corps enveloppés dans des sacs noirs devant une morgue de Téhéran, et ce qui semble être des Iraniens à la recherche de leurs proches disparus.

Le Centre pour les droits de l’homme en Iran (CHRI), dont le siège est à New York, a affirmé que les hôpitaux étaient «débordés» par l’afflux de manifestants blessés, et que les réserves de sang diminuent.

À Téhéran, un journaliste de l’AFP décrit une quasi-paralysie de la vie quotidienne, avec beaucoup de boutiques qui ont baissé le rideau.

Les écoles sont fermées et l’enseignement se fait désormais à distance mais sans internet, il est impossible de se connecter. De même, si de nombreux Iraniens se rendent encore au bureau, l’absence de réseau rend toute activité difficile.

Des manifestations de solidarité ont rassemblé des milliers de personnes dimanche à Paris, Londres ou Vienne, tandis qu’à Istanbul, la police turque a bloqué les manifestants devant le consulat iranien.

«Vivant ou non»

«Nous ne savons rien de nos proches actuellement en Iran», a déploré dans la foule londonienne Fahimeh Moradi, 52 ans. «Mon fils est là-bas, et je ne sais pas s’il est vivant ou non».

Le président américain Donald Trump a répété samedi que Washington se tenait «prêt à aider» les manifestants «aspirant à la liberté».

En cas de frappes américaines, l’Iran ripostera en ciblant des sites militaires et le transport maritime des États-Unis, a averti le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui dit espérer que Téhéran «serait bientôt délivré du joug de la tyrannie», tandis qu’un haut responsable militaire affirmait que l’armée serait «en mesure de répondre avec force si nécessaire».

La mobilisation survient dans un pays affaibli par une guerre avec Israël en juin et les coups portés à plusieurs de ses alliés régionaux, ainsi que par les sanctions liées à son programme nucléaire rétablies en septembre par l’ONU.