Inondations au Sri Lanka: nouvelles alertes aux éboulements, hausse du bilan humain

Des arbres déracinés jonchent le sol le long de bâtiments endommagés après un glissement de terrain survenu à Gampola, dans le district de Kandy, le 4 décembre 2025, suite au passage du cyclone Ditwah. AFP or licensors

Le gouvernement a revu à la hausse un précédent bilan de 611 morts, le portant à 618 décès, dont 464 dans la région centrale luxuriante où l’on cultive le thé, tandis que 209 personnes sont toujours portées disparues.

Plus de deux millions de Srilankais, soit près de 10% de la population, ont été touchés par les conséquences du passage la semaine dernière du cyclone Ditwah, le pire qu’ait connu l’État insulaire depuis le début du siècle.

Le Centre de gestion des catastrophes (DMC) a déclaré que les tempêtes de mousson apportaient davantage de pluies et rendaient les versants instables, notamment dans la région montagneuse centrale et les régions intérieures du nord-ouest.

Des hélicoptères et des avions ont été utilisés dimanche pour approvisionner des localités du centre du pays rendues inaccessibles en raison des glissements de terrain.

L’armée de l’air srilankaise a déclaré avoir reçu dimanche un avion chargé d’aide humanitaire en provenance de Birmanie, Colombo ayant sollicité l’aide internationale.

Lanka Ashok Leyland has donated a fleet of vehicles valued at over Rs. 65 million to support national recovery efforts under the Rebuild Sri Lanka programme, a government initiative aimed at restoring communities and infrastructure affected by recent adverse weather conditions. pic.twitter.com/PBspLf4llB — DMC-Sri Lanka (@dmc_lk) December 7, 2025

Le nombre de personnes hébergées dans des camps de réfugiés gérés par l’État, après avoir atteint un pic de 250.000, est passé à 100.000, à la faveur du reflux des eaux, a déclaré le DMC.

Le gouvernement a annoncé vendredi un important plan d’indemnisation visant à reconstruire les maisons et à relancer les entreprises détruites par la catastrophe naturelle qui a frappé l’île alors qu’elle émergeait de la lourde crise économique de 2022.

Les autorités ont estimé que la reconstruction pourrait coûter jusqu’à sept milliards de dollars.