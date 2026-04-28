Inde: Google donne le coup d’envoi de la construction de son immense centre d’IA

Le logo Google sur le campus de Google Bay View à Mountain View, en Californie.. AFP or licensors

Le géant américain de la tech avait annoncé en octobre 2025 un investissement de 15 milliards de dollars (12,81 milliards d’euros) sur cinq ans pour construire à Visakhapatnam, communément appelée Vizag, dans l’Etat de l’Andhra Pradesh (sud‑est), un vaste centre dédié à l’IA.

«Aujourd’hui marque la première étape concrète du plus important engagement de Google en faveur de l’avenir numérique de l’Inde», a déclaré Bikash Koley, vice-président de Google chargé des infrastructures mondiales lors de la cérémonie.

#WATCH | India is entering a new league of AI infrastructure and India's advantage is very clear - trust, execution and most importantly energy: Jeet Adani, director of Adani Digital, at the groundbreaking ceremony of Google Cloud India AI Hub in Visakhapatnam, Andhra Pradesh pic.twitter.com/PP53NyXTo1 — Mint (@livemint) April 28, 2026

«Ce projet représente un plan directeur de 15 milliards de dollars destiné à fournir un écosystème complet d’intelligence artificielle», a-t-il ajouté.

«Au coeur de ce projet se trouve notre campus de centres de données à l’échelle du gigawatt, spécialement conçu pour répondre à l’immense demande de calcul de l’ère de l’IA, et qui alimente des services comme Gemini et la recherche Google».

Nara Lokesh, ministre des Technologies de l’Andhra Pradesh s’est dit «enthousiaste à l’idée de nous lancer dans ce projet pour construire en Inde le pôle d’intelligence artificielle et de deep tech le plus attractif».

C’est aussi depuis Visakhapatnam que l’Inde sera reliée par des câbles sous-marins à Singapour, l’Afrique du Sud et à l’Australie.

«En faisant de Vizag un point d’accès international de câbles sous‑marins, nous apporterons une diversification essentielle par rapport aux sites existants de Bombay et Chennai, ce qui renforcera la résilience du réseau numérique indien et sa sécurité économique», a ajouté M. Koley.

«De nouvelles routes stratégiques en fibre optique renforceront encore la connexion de l’Inde avec le reste du monde», a-t-il ajouté.

À l’échelle mondiale, les centres de données connaissent une croissance phénoménale, stimulée par la nécessité de stocker d’immenses volumes de données numériques, et de former et faire fonctionner des outils d’IA très énergivores.

«C’est un moment charnière pour l’Inde, pour Vizag et pour Google», a affirmé M. Koley.