Immigration: le Royaume-Uni confronté à un afflux record de migrants par la Manche en 2025

Une embarcation en mer avec des migrants à bord. (Photo d'illustration)

Selon les dernières données officielles disponibles mercredi, entre le 1er janvier et le 30 décembre, 41.472 personnes ont rejoint les côtes anglaises après avoir entrepris la périlleuse traversée depuis la France. Ce chiffre est d’ores et déjà le plus élevé après celui enregistré en 2022 (45.774 arrivées), année record depuis le début du phénomène en 2018.

Ces traversées occasionnent de nombreux naufrages. Au moins 29 migrants sont morts en mer pendant l’année écoulée, selon un comptage effectué par l’AFP à partir de sources officielles françaises et britanniques.

La hausse du nombre des arrivées est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement de Keir Starmer, qui a pris ses fonctions en juillet 2024 et est confronté à la montée du parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage. Ce dernier caracole en tête des sondages d’opinion depuis plusieurs mois et compte capitaliser sur l’impopularité de l’exécutif pour engranger de nouveaux succès aux élections locales de mai prochain.

«Si nous réussissons (lors de ce scrutin), nous continuerons sur notre lancée et remporterons les élections» législatives – prévues au plus tard pour 2029 –, a lancé mercredi l’ancien champion du Brexit à l’occasion de son message de Nouvel An.

My message of hope for 2026. pic.twitter.com/Gr1HkQapFA — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) December 31, 2025

Le précédent gouvernement, celui conservateur de Rishi Sunak, avait promis, sans succès, d’«arrêter les bateaux». Keir Starmer s’est quant à lui engagé à «démanteler les gangs» de passeurs, sans plus de résultats jusqu’à présent.

Accord avec la France

L’exécutif travailliste a annoncé une série de mesures restrictives en matière d’immigration et de droit d’asile, alors que les demandes d’asile ont atteint un niveau record, à plus de 110.000 sur la période octobre 2024–septembre 2025.

Il a conclu l’été dernier avec la France un accord consistant à renvoyer vers ce pays les migrants arrivés par «small boats», en échange de l’accueil par le Royaume-Uni, dans le cadre d’une voie d’admission légale, de migrants se trouvant sur le territoire français.

This is more to do with France not wanting the problem of the migrants and not having the balls to round them up and dump them back over the border they entered by. France is happy to let them risk their lives to cross the channel to the UK because it means they're no longer… — Kevin Fox (@thaisilver60) January 1, 2026

Ce mécanisme, contesté par les organisations de défense des droits humains, n’a pour l’instant pas dissuadé les candidats aux traversées.

Il a jusqu’ici débouché sur le retour forcé vers la France de 153 personnes et l’admission par le Royaume-Uni de 134 autres, selon les chiffres communiqués mercredi par le Home Office.

«Nous réformons notre système d’immigration pour faciliter le renvoi de migrants illégaux qui n’ont pas le droit d’être ici», a écrit le secrétaire d’État chargé de la sécurité des frontières, Alex Norris, dans un communiqué transmis à l’AFP. «Notre message est clair: si vous essayez de revenir au Royaume-Uni, vous serez renvoyé», a-t-il ajouté.

Lire aussi : Immigration: les propos haineux d’un officiel britannique

Les arrivées par petits bateaux, qui ont commencé à être comptabilisées en 2018 (il y en avait alors moins de 300), ont connu un pic en 2022, avant de décroître en 2023 puis de repartir à la hausse en 2024 (36.816).

Les personnes qui font ces traversées sont pour près des trois quarts des hommes de plus de 18 ans. Leurs principaux pays d’origine sont l’Érythrée, l’Afghanistan, l’Iran, le Soudan et la Somalie, selon des données du ministère britannique portant sur la période octobre 2024–septembre 2025.

Deux jeunes hommes de nationalité soudanaise ont été retrouvés cachés dans la remorque d’une voiture, ce mardi 30 décembre 2025, à la gare maritime de Ouistreham dans le Calvados. Ils espéraient traverser la Manche pour rejoindre l’Angleterre.https://t.co/TlfOoihG8O — Claire Langoulant - Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) December 31, 2025

Depuis 2018, 95% de ces personnes demandent l’asile, qui leur est accordé dans les deux tiers des décisions rendues à leur égard.

Le gouvernement est sous pression, après un été marqué par des manifestations devant des hôtels hébergeant des demandeurs d’asile. Et en septembre, le militant d’extrême droite Tommy Robinson a organisé à Londres une manifestation d’une ampleur inédite, rassemblant jusqu’à 150.000 personnes.