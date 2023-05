Guerre en Ukraine: Bakhmout, une victoire russe en trompe-l’oeil?

Théâtre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre débutée en Ukraine en février 2022, Bakhmout est dévastée et depuis samedi, la Russie affirme avoir pris les derniers quartiers qu’elle ne contrôlait pas encore.

Vraie ou pas -le président Volodymir Zelensky a démenti la capture la ville-, cette victoire revendiquée n’apporte à la Russie aucun gain territorial significatif permettant de relancer son offensive ou de défendre ses positions, estiment les experts.

Selon le président américain Joe Biden, qui s’exprimait au sommet du G7 au Japon, entre les tués et les blessés, rien qu’à Bakhmout, la Russie a perdu 100.000 hommes. Moscou a aussi dû mobiliser beaucoup de troupes supplémentaires sur ce point du front alors que les forces ukrainiennes ont, elles, regagné du terrain sur plusieurs kilomètres au nord et au sud de la ville en mai.

«Gagner du temps»

Ces attaques sur les flancs de Bakhmout «ont forcé les troupes russes à allouer de précieuses ressources militaires (...) comme le commandement ukrainien le souhaitait», estime le groupe de réflexion américain Institut for the study of war (ISW).

«Les Ukrainiens avaient besoin, premièrement, d’affaiblir autant que possible les Russes avant leur contre-offensive, et deuxièmement de gagner du temps pour être prêts», estime Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’université écossaise de Saint Andrews. «Ils ont calculé, et c’était le bon choix selon moi, qu’en se battant à Bakhmout, ils pouvaient faire les deux», a-t-il ajouté, dans une interview samedi à la radio publique américaine NPR.

Le calendrier et l’objectif de la grande contre-offensive ukrainienne alimentent les spéculations depuis des mois, Kiev n’en ayant pratiquement rien dit, si ce n’est qu’elle avait besoin de plus d’armes. Dans le même temps, la Russie a renforcé des centaines de kilomètres de lignes de front avec des concentrations de blindés, des tranchées et des troupes.

Nouvelles livraisons d’armes

Comme les combats devraient avoir lieu après des livraisons significatives d’armes occidentales, le succès ou l’échec de la contre-offensive pèsera lourd sur la suite du conflit et le type de paix qui pourra être négociée

Il est difficile de savoir si les renforts russes envoyés à Bakhmout ont créé des trous dans le dispositif russe mais selon M. O’Brien les Ukrainiens vont certainement tenter de prendre pour cible les points «où ils pensent que les Russes sont les plus faibles».

La contre-offensive ukrainienne tant annoncée dépend de multiples facteurs, y compris la météo, après un printemps particulièrement pluvieux en Ukraine qui a laissé les sols gorgés d’eau par endroit. Or, un terrain boueux n’est pas idéal pour des mouvements de troupes et de blindés lourds. Il est aussi difficile d’imaginer que l’opération puisse démarrer en l’absence du président Volodymyr Zelensky, actuellement en tournée internationale.

🔴 Sur la prise de Bakhmout



🗣️ "Les Ukrainiens ont fait de Bakhmout un hachoir à viande, et ils ont haché beaucoup de Russes." : Général Michel Yakovleff | @DamienFleurot pic.twitter.com/zgdndmBIrm — LCI (@LCI) May 22, 2023

À l’offensive sur le front diplomatique, le dirigeant ukrainien a multiplié les déplacements à l’étranger ces dernières semaines, pour plaider sa cause et demander des armes plus lourdes, jusqu’au sommet du G7 où il a été l’invité vedette samedi et a gagné une démonstration du soutien occidental.

Il a ainsi engrangé notamment la promesse de davantage de missiles du Royaume-Uni et de nouvelles livraisons d’armes pour plusieurs milliards d’euros de l’Allemagne, tandis que le soutien européen s’accentue.

En attendant la contre-offensive

Sur le terrain, la nouvelle de la prise de Bakhmout a été accueillie avec scepticisme et des haussements d’épaule dans les rangs ukrainiens. «Tout le monde essaie de savoir quand l’offensive va commencer», résume ainsi dans les environs de Kiev le sergent Volodymyr, s’exprimant à condition de ne pas donner son nom de famille.

«Nous savons que nous avons l’équipement, les engins. Nous attendons juste la décision du commandement», dit-il, entre deux détonations dans un stand d’entraînement au tir proche de la capitale.