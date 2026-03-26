France: le Cnous victime d’un piratage, 774.000 étudiants concernés

Les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) accompagnent les étudiants au quotidien, en améliorant leurs conditions de vie et en soutenant leur réussite, notamment en matière de logement, de restauration, d’aides financières et d’accompagnement social.

Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a annoncé mardi avoir été victime d’un piratage de sa plateforme en ligne impactant les données personnelles d’étudiants ou anciens étudiants. Au total, ce sont 774.000 personnes qui «sont concernées par cette extraction de données, issues de rendez-vous pris sur les dix dernières années».

Selon France Inter, les données compromises incluraient notamment des noms, adresses e-mail, numéros de téléphone ainsi que des commentaires relatifs à la location de logements étudiants. Le média évoque également la fuite potentielle de documents sensibles, tels que des pièces d’identité, des certificats de scolarité et des fiches de paie.

D’après la même source, un échantillon de 5.000 lignes de données aurait déjà été diffusé sur un forum d’échange par une entité cybercriminelle se présentant sous le nom de «Dumpsec».

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Un dépôt de plainte est en cours et l’organisme promet d’informer «chaque personne concernée» de la situation. «Dès la détection de cet incident, les accès concernés ont été immédiatement sécurisés et une investigation technique approfondie a été engagée afin d’en identifier les causes, de mesurer le nombre de personnes susceptibles d’avoir été impactées et d’éviter qu’une situation similaire ne se reproduise», affirme le CNOUS.

Entre-temps, l’accès au site internet est temporairement suspendu, «le temps de procéder aux corrections nécessaires et de garantir une réouverture dans des conditions de sécurité renforcées». Les étudiants dans l’attente d’un rendez-vous social d’urgence sont invités à appeler le centre de contact du réseau des Crous.

Première communauté estudiantine étrangère en France avec plus de 42.000 personnes en 2025 selon les données de Campus France, des étudiants marocains pourraient être impactés par ce piratage, ceux-ci ayant aussi accès aux services du Cnous/Crous qui permettent de bénéficier de logements et de repas à prix réduits ainsi qu’à des aides sociales.