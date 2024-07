France: bras de fer à gauche sur un possible Premier ministre

Le Parti socialiste (PS), le Parti communiste (PCF) et les écologistes ont annoncé lundi soir proposer à leur allié du NFP, la France Insoumise (LFI), une personnalité «issue de la société civile». C’est le nom de Laurence Tubiana, cheville ouvrière de l’Accord de Paris sur le climat en 2015, qui a été avancé, aussitôt refusé par LFI, qui l’accuse de proximité avec le camp du président centriste Emmanuel Macron.

Le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon avait de toute façon exclu l’idée d’une personnalité de la société civile, estimant qu’elle ne comportait pas de garanties suffisantes pour «la mise en oeuvre du programme du NFP».

Si c'est ce profil que travaillent nos partenaires, je tombe de ma chaise.



On nous propose une personne qui a signé une tribune il y a quatre jours appelant à une coalition avec les macronistes.@mbompard coordinateur de la France insoumise sur France 2. pic.twitter.com/ImSYtJm26I — La France insoumise 🔴 #NouveauFrontPopulaire (@FranceInsoumise) July 16, 2024

Après huit jours de tractations, les discussions semblent donc au point mort alors que le rejet ce week-end par le PS de la candidature de la présidente du conseil régional de La Réunion Huguette Bello, proche de LFI, a remis le feu aux poudres dans la fragile alliance de gauche. Les tensions les plus fortes opposent LFI et le PS, qui se disputant le leadership à gauche dans le nouveau Parlement.

«Le parti socialiste joue-t-il la montre pour laisser briser le Nouveau Front populaire et renoncer au programme?», s’était interrogé LFI dans un communiqué, le coordinateur du mouvement Manuel Bompard fustigeant «les oppositions systématiques» du PS.

Les législatives anticipées n’ont pas dégagé de majorité absolue pour les principaux camps et l’Assemblée est désormais divisées en trois blocs: le NFP (190 à 195 sièges), suivie par le camp présidentiel de centre droit (autour de 160 sièges), et l’extrême droite et ses alliés (143 sièges).

Assez de manipulations. Notre décision est la suivante : nous exigeons une candidature unique pour la présidence de l'Assemblée nationale et ne reprenons aucune discussion sur quoi que ce soit d'autre tant que ce n'est pas réglé. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 15, 2024

Jean-Luc Mélenchon a de son côté réclamé «une candidature unique pour la présidence de l’Assemblée nationale» pour reprendre toute autre discussion. Les représentants des quatre groupes de gauche se sont retrouvés dans la soirée et en ont acté le principe, selon des sources concordantes. Les discussions autour d’un nom doivent se poursuivre ce mardi.

La gauche joue gros sur cette élection à la chambre basse du Parlement, jeudi. Une partie du camp macroniste tente depuis plusieurs jours de bâtir une majorité pour garder ce poste-clé, que la présidente sortante Yaël Braun-Pivet entend à tout prix conserver. Cette dernière a même tenté des contacts avec des représentants du Rassemblement national, parti d’extrême droite avec lequel le camp présidentiel dit pourtant refuser toute collaboration.

Présidence de l'Assemblée nationale : "Non, il n'y a pas eu d'entente tacite, ce qui est vrai c'est qu'on discute" avec Yaël Braun-Pivet. "On veut éviter tout candidat qui ne serait pas représentatif", Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/MrvhUD6gx0 — TF1Info (@TF1Info) July 16, 2024

Gabriel Attal, toujours Premier ministre, devrait remettre sa démission dès ce mardi, alors qu’un Conseil des ministres est prévu à 11H30. L’équipe gouvernementale actuelle resterait toutefois un certain temps en place, notamment pendant la période très sensible des JO, pour gérer les «affaires courantes» et assurer la continuité de l’État.