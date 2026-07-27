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États-Unis: deux morts dans des tirs à Seattle, un suspect arrêté

Un policier passe devant une affiche pour le festival culinaire Bite of Seattle, le 26 juillet 2026 à Seattle, dans l'État de Washington. Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors d'une fusillade de masse survenue lors de cet événement dimanche soir, au Seattle Center.

Un policier passe devant une affiche pour le festival culinaire Bite of Seattle, le 26 juillet 2026 à Seattle, dans l'État de Washington. Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors d'une fusillade de masse survenue lors de cet événement dimanche soir, au Seattle Center.. 2026 Getty Images

Deux personnes ont été tuées dimanche à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, par des tirs qui ont par ailleurs fait au moins quatre blessés dont un enfant, selon plusieurs médias et un hôpital de la zone.

Par Le360 (avec AFP)
Le 27/07/2026 à 07h20

Les faits sont survenus près de l’emblématique Space Needle, tour d’observation construite pour l’Exposition universelle de 1962, selon la télévision locale KOMO, première à rapporter les deux morts.

Les pompiers ont confirmé ces décès, indiquent les chaînes NBC News et CNN.

La police de Seattle a de son côté déclaré que «plusieurs» individus avaient été touchés par des tirs.

La maire de Seattle Katie Wilson a annoncé l’arrestation d’un suspect. Mme Wilson avait auparavant fait état de deux suspects interpellés.

«Je veux remercier les agents de la police de Seattle qui sont intervenus sur les lieux et ont placé deux suspects en garde à vue», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La porte-parole du Centre médical Harborview, Susan Gregg, a déclaré que l’établissement avait pris en charge quatre patients: un enfant, une femme de 39 ans, un homme de 23 ans, ainsi qu’une autre femme dont l’âge est inconnu et qui a été envoyée au bloc opératoire.

«Ils ne savaient pas avec certitude s’il y avait plus d’un tireur», a-t-elle dit, ajoutant que les policiers apporteraient des précisions.

Un journaliste du Seattle Times a affirmé avoir entendu des bruits sourds puis ce qui ressemblait à des tirs très rapides, alors que la ville accueillait son festival «Bite of Seattle», qui met à l’honneur les commerces locaux et de bouche.

Par Le360 (avec AFP)
Le 27/07/2026 à 07h20
#Etats-Unis#Violence#Seattle

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