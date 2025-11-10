États-Unis: accord provisoire au Sénat pour mettre fin à la paralysie budgétaire

La paralysie des services de l'administration américaine est devenue la plus longue de l'histoire le 5 novembre 2025, dépassant le record de 35 jours établi lors du premier mandat de Donald Trump. AFP or licensors

Les sénateurs américains ont trouvé dimanche un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui bloque une partie des services publics depuis une durée record de 40 jours, selon plusieurs médias.

Les élus républicains et démocrates se sont entendus pour un financement du gouvernement jusqu’en janvier, rapportent notamment CNN et Fox News.

La mesure a rapidement fait l’objet d’un vote de procédure, visiblement avec l’appui d’un nombre suffisant de démocrates, pour transmettre le texte à la Chambre des représentants.

Si les députés donnent eux aussi leur feu vert, la proposition sera enfin soumise à Donald Trump pour signature.

Cette avancée fait espérer un prochain retour à la normale, alors que le trafic aérien et le versement des aides sociales sont perturbés, et que des centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage technique ou travaillent sans être payés depuis le 1er octobre.

«On dirait qu’on s’approche de la fin du +shutdown+», a estimé devant la presse le président Donald Trump, de retour à la Maison Blanche après avoir passé le week-end dans sa résidence floridienne de Mar-a-Lago.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump says "we're getting close" to the US government shutdown ending.#Trump pic.twitter.com/7W8cnhpI1j — EconFlowDaily (@EconFlowDaily) November 10, 2025

Selon des parlementaires, l’accord arraché au Sénat par les démocrates doit notamment permettre de renflouer le programme d’aide alimentaire qui soutient 42 millions d’Américains, et qui est suspendu en raison du blocage du budget.

Il implique aussi l’annulation du licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux par Donald Trump le mois dernier, et la tenue d’un vote sur l’extension des aides pour les soins de santé, qui doivent expirer à la fin de l’année.

La proposition «protégera les fonctionnaires fédéraux contre les licenciements abusifs, réintégrera ceux qui ont été licenciés à tort pendant le +shutdown+, et garantira que les fonctionnaires fédéraux recevront leur salaire rétroactivement», a affirmé le sénateur démocrate Tim Kaine dans un communiqué.

My statement on the funding deal to reopen government, protect federal employees, and vote to protect health care pic.twitter.com/1ITfj3mLoq — Senator Tim Kaine (@SenTimKaine) November 10, 2025

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer a toutefois déploré que l’extension des aides à la santé fasse l’objet d’un vote et non d’une adoption directe.

«Ce combat va et doit continuer», a-t-il lancé à la chambre haute.

Inquiétudes pour Thanksgiving

Du fait de l’effet de la paralysie budgétaire sur le contrôle aérien, plus de 2.700 vols aux États-Unis ont été annulés et 10.000 retardés dimanche, selon le site FlightAware.

Sont affectés notamment les aéroports Newark et LaGuardia de New York, O’Hare de Chicago et Hartsfield-Jackson d’Atlanta.

Le ministre des Transports Sean Duffy a averti dimanche qu’une prolongation du blocage budgétaire allait aggraver la situation, la fête de Thanksgiving à la fin du mois approchant.

«Le trafic aérien va se réduire à peau de chagrin alors que tout le monde veut voyager pour voir sa famille», a-t-il alerté sur Fox News.

“They should be here every day, every weekend, every week, trying to find a deal so we can open the government back up.”



Transportation Secretary Sean Duffy calls out Democrats in Congress for repeatedly failing to end the government shutdown, warning that the pain air travelers… pic.twitter.com/1LJO0Eyfep — Fox News (@FoxNews) November 7, 2025

«Vous allez voir moins de contrôleurs aériens venir au travail, ce qui signifie qu’il n’y aura qu’une poignée de vols qui vont décoller et atterrir», a-t-il ajouté.

Un retour à la normale du trafic aérien pourrait prendre des jours après la fin de la paralysie, le temps que le financement fédéral, qui comprend les salaires, relance la machine.

M. Trump invoqué la paralysie budgétaire, due à des désaccords entre républicains et démocrates au Congrès, comme une des causes de la série de défaites électorales essuyées par son camp le 4 novembre.