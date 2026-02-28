International

Donald Trump annonce que Ali Khamenei «est mort»

L'ayatollah Ali Khamenei, Guide suprême d'Iran. AFP or licensors

Sur Truth Social, Donald Trump a annoncé que le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort.

Par La Rédaction
Le 28/02/2026 à 22h00

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump affirme que le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort, évoquant une opération menée avec l’appui d’Israël et promettant la poursuite de bombardements «intensifs et ciblés», «tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire».

Le président américain qualifie Ali Khamenei de «l’une des personnes les plus maléfiques de l’Histoire» et souligne que son élimination représente «justice» pour le peuple iranien ainsi que pour «les grands Américains» et les ressortissants d’autres pays victimes d’actions attribuées au régime iranien.

Selon Donald Trump, l’opération a été rendue possible grâce aux services de renseignement américains et à des «systèmes de suivi hautement sophistiqués», en coopération étroite avec Israël. Il affirme qu’«il n’y avait absolument rien» que le dirigeant iranien ni «les autres leaders tués avec lui» ne pouvaient faire pour échapper à cette action.

«C’est la plus grande occasion pour le peuple iranien de reprendre son pays. Nous entendons que beaucoup de membres des Gardiens de la révolution, de l’armée et d’autres forces de sécurité et de police ne veulent plus se battre et cherchent à obtenir l’immunité de notre part. Comme je l’ai dit hier soir: “Maintenant, ils peuvent avoir l’immunité, plus tard, ils n’auront que la mort!”», écrit-il.

#Trump#Khamenei

