Donald Trump annonce que Ali Khamenei «est mort»

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump affirme que le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort, évoquant une opération menée avec l’appui d’Israël et promettant la poursuite de bombardements «intensifs et ciblés», «tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire».

Le président américain qualifie Ali Khamenei de «l’une des personnes les plus maléfiques de l’Histoire» et souligne que son élimination représente «justice» pour le peuple iranien ainsi que pour «les grands Américains» et les ressortissants d’autres pays victimes d’actions attribuées au régime iranien.

"Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or mutilated by Khamenei..." - President Donald J. Trump

Selon Donald Trump, l’opération a été rendue possible grâce aux services de renseignement américains et à des «systèmes de suivi hautement sophistiqués», en coopération étroite avec Israël. Il affirme qu’«il n’y avait absolument rien» que le dirigeant iranien ni «les autres leaders tués avec lui» ne pouvaient faire pour échapper à cette action.

Donald Trump confirme la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei ce samedi 28 février

«C’est la plus grande occasion pour le peuple iranien de reprendre son pays. Nous entendons que beaucoup de membres des Gardiens de la révolution, de l’armée et d’autres forces de sécurité et de police ne veulent plus se battre et cherchent à obtenir l’immunité de notre part. Comme je l’ai dit hier soir: “Maintenant, ils peuvent avoir l’immunité, plus tard, ils n’auront que la mort!”», écrit-il.