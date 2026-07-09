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Corée du Sud: la Cour suprême confirme la condamnation de l’ancien président Yoon à sept ans de prison

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol lors d'une audience à la Cour constitutionnelle, à Séoul, en Corée du Sud, le 21 janvier 2025.

La Cour suprême de Corée du Sud a confirmé jeudi la condamnation à sept ans de prison de l’ancien président Yoon Suk Yeol pour des faits liés à sa déclaration ratée de loi martiale en 2024 et aux conséquences chaotiques qui en ont découlé.

Par Le360 (avec AFP)
Le 09/07/2026 à 07h34

M. Yoon est accusé d’avoir entravé les délibérations du Conseil des ministres et utilisé des signatures falsifiées du Premier ministre avant de déclarer la loi martiale, ainsi que d’avoir eu recours à des agents de sécurité présidentiels pour empêcher sa propre arrestation après que les députés aient annulé la déclaration.

Condamné à cinq ans d’emprisonnement en janvier, la peine a été alourdie ensuite à sept ans de prison en appel en avril pour entrave à la justice.

Le parquet avait requis une peine de dix ans de prison.

Le parquet ainsi que la défense de M. Yoon ont formé un pourvoi devant la Cour Suprême, dont les décisions sont sans appel.

«Tous les recours sont rejetés», a déclaré un juge de la Cour suprême lors d’un arrêt diffusé à la télévision, confirmant ainsi la peine précédemment prononcée par une cour d’appel.

Les avocats de M. Yoon ont exprimé leur «profond regret», accusant la Cour d’avoir statué sur l’affaire «sans délibération suffisante».

Ils ont l’intention de contester cette décision pour des motifs constitutionnels et ont déclaré qu’ils déposeraient une plainte.

L’ancien président destitué en avril 2025 et déjà incarcéré, a par ailleurs fait appel d’une autre condamnation, cette fois à perpétuité, affirmant avoir agi « pour le seul bien de la nation ».

Par Le360 (avec AFP)
Le 09/07/2026 à 07h34
#Corée du Sud#Président#condamnation

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