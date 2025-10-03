Attentat à Manchester: deux morts et trois blessés devant une synagogue lors de Yom Kippour

Des policiers armés se tiennent à l'intérieur d'un cordon de police près de la synagogue de la Congrégation hébraïque de Heaton Park à Crumpsall, au nord de Manchester, le 2 octobre 2025. AFP or licensors

L’assaillant a dirigé sa voiture sur des personnes qui se trouvaient à l’extérieur de la synagogue d’Heaton Park à Crumpsall, dans le nord de l’agglomération de Manchester (nord-ouest), avant de sortir de son véhicule et de s’en prendre à elles avec un couteau.

La police a annoncé jeudi soir qu’il s’agissait d’un homme de 35 ans, un Britannique d’origine syrienne nommé Jihad Al-Shamie, qui n’avait jamais fait l’objet d’un signalement auprès du programme national de prévention de l’extrémisme.

Il est arrivé au Royaume-Uni alors qu’il était jeune enfant, et a obtenu, encore mineur, la nationalité britannique en 2006, selon une source gouvernementale.

Trois suspects, deux hommes âgés d’une trentaine d’années et une femme d’une soixantaine d’années, sont en garde à vue jeudi soir, soupçonnés d’avoir «commis, préparé et incité à commettre des actes terroristes», d’après la police.

«Nous nous efforçons de comprendre les motivations derrière cette attaque», a-t-elle ajouté.

This was a vile terrorist attack that attacked Jews, because they are Jews.



Antisemitism is a hatred that is rising, once again. Britain must defeat it, once again.



To every Jewish person in this country: I promise that I will do everything in my power to guarantee you the…

Plus tôt, l’unité antiterroriste de la police londonienne avait fait état de deux arrestations, après cette attaque qualifiée de terroriste par les forces de l’ordre, l’une des pires visant des Juifs en Europe depuis l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Les deux personnes qui ont perdu la vie sont des hommes membres de la communauté juive, selon la police.

Le Premier ministre Keir Starmer a reconnu que son pays devait « vaincre » un antisémitisme en hausse. Il s’est rendu dans une synagogue en fin de journée, d’après l’agence britannique PA.

Selon la police, un grand nombre de personnes se trouvaient dans ce lieu de culte au moment de l’attentat, mais l’agresseur n’a pas pu y pénétrer «grâce au courage du personnel de sécurité et des fidèles à l’intérieur».

L’assaillant portait un «gilet qui avait l’apparence d’un engin explosif», mais celui-ci n’était pas «opérationnel», a ajouté la police, précisant que les forces de l’ordre l’avaient tué par balles sept minutes après avoir reçu l’appel téléphonique signalant l’attaque à 09H30 (08H30 GMT).

Trois personnes sont toujours hospitalisées pour des blessures graves, a-t-elle ajouté, après avoir évoqué plus tôt le nombre de quatre. L’un d’eux a été poignardé, l’un renversé par la voiture de l’assaillant, et l’autre pourrait avoir été blessé lorsque la police est intervenue.

«Horrifié»

Un important dispositif de sécurité était déployé jeudi autour de la synagogue, où des dizaines d’habitants sous le choc sont venus se recueillir.

L’attaque a eu lieu le jour de la fête juive de Yom Kippour, la plus sainte du judaïsme.

Aryeh Ehrentreu, 56 ans, priait dans une autre synagogue à quelques minutes de là, quand «les agents de sécurité nous ont demandé de fermer toutes les portes, et que nous avons compris qu’une attaque avait lieu», a-t-il raconté à l’AFP.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a condamné une «attaque barbare», son ministre des Affaires étrangères accusant Londres d’avoir échoué à endiguer la montée de l’antisémitisme dans le pays.

Le grand rabbin du Royaume-Uni, Ephraïm Mirvis, a estimé qu’il s’agissait d’un «jour que nous espérions ne jamais voir arriver, tout en sachant au fond qu’il allait avoir lieu».

Keir Starmer a annoncé le déploiement de «moyens de police supplémentaires» pour assurer la sécurité des synagogues à travers le pays.

Le roi Charles III a déclaré être «profondément choqué et attristé», tandis que le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, s’est dit «horrifié» par l’attaque.

La population juive dans le Grand Manchester était évaluée à environ 28.000 personnes en 2021, selon l’organisation britannique Institute for Jewish Policy Research.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé sur X une «attaque terroriste antisémite», et son gouvernement a demandé aux préfets de renforcer les «lieux fréquentés par la communauté juive» en France.

La France se tient aux côtés des familles frappées par une attaque terroriste antisémite contre les fidèles d'une synagogue à Manchester, de la communauté juive et du peuple britannique.

En ce jour de Yom Kippour, nous réaffirmons avec détermination :…



En ce jour de Yom Kippour, nous réaffirmons avec détermination :… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2025

Le Royaume-Uni a connu une augmentation du nombre des incidents antisémites depuis le 7 octobre 2023.

L’organisation juive Community Security Trust (CST) en a recensé 1.521 au cours des six premiers mois de 2025, en baisse par rapport au record de 2.019 au premier semestre 2024.