Après une série noire d’échecs, la mégafusée d’Elon Musk redécolle

La fusée Starship de SpaceX décolle de la base Starbase près de Boca Chica, au Texas, le 6 mars 2025, lors de son huitième vol d'essai. AFP or licensors

L’entreprise SpaceX d’Elon Musk va mener dimanche un nouveau vol test de sa mégafusée Starship, destinée à aller un jour sur la Lune et Mars, après une série noire d’essais marqués par des explosions.

Par Le360 (avec AFP)
Le 24/08/2025 à 08h16

Ce dixième vol de la plus grande fusée de l’histoire doit se tenir à 18H30 locales (23H30 GMT), depuis la base de l’entreprise américaine au Texas, dans le sud des États-Unis.

Ce nouveau vol a pour objectif une série d’expériences sur l’étage supérieur de la fusée, le vaisseau, avant qu’elle n’amerrisse dans l’océan Indien.

Contrairement à de précédents essais, SpaceX ne tentera pas de rattraper la fusée par des bras mécaniques, une manoeuvre spectaculaire que seule l’entreprise maîtrise.

Elon Musk, la personne la plus riche du monde, compte sur cette mégafusée pour mener à bien son projet fou de coloniser Mars. Une version modifiée doit aussi servir au programme Artémis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune, avec pour objectif d’y maintenir cette fois une présence durable.

Mais lors des trois essais cette année, SpaceX a subi de multiples déconvenues techniques.

Les deux premiers avaient été marqués par la spectaculaire explosion en début de vol de l’étage supérieur de la fusée, provoquant les deux fois des pluies de débris au-dessus des Caraïbes.

Fin mai, le vaisseau de Starship avait cette fois réussi à atteindre l’espace mais avait fini par exploser avant sa fin de mission programmée, à cause d’une fuite de carburant.

«Forte pression»

La société d’Elon Musk mise sur une stratégie risquée: le lancement de multiples prototypes afin de corriger au fur et à mesure les problèmes rencontrés en situation de vol.

Mais cette succession de déconvenues, à laquelle s’est ajoutée en juin une explosion lors d’un test au sol, nourrit les doutes alors qu’Elon Musk continue de tabler sur des premiers lancements vers Mars dès 2026.

Cette mission est donc «soumise à une forte pression» car, malgré les nombreux tests, la fusée ne «s’est pas révélée fiable», a dit à l’AFP Dallas Kasaboski du cabinet de conseil Analysys Mason. En d’autres termes, «les succès n’ont pas surpassé les échecs», selon lui.

Le développement de Starship, dont le premier vol test s’est tenu en avril 2023, pourrait toutefois s’accélérer, SpaceX ayant obtenu un feu vert du régulateur américain de l’aviation pour augmenter sa cadence de lancements.

Le président Donald Trump, dont Elon Musk a été un proche conseiller, a lui exhorté son gouvernement à lever les freins administratifs aux activités spatiales commerciales.









