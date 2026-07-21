International

Accrochage en mer de Chine méridionale: Pékin convoque l’ambassadeur des Philippines

Cette image tirée d'une vidéo diffusée le 30 avril 2024 par les garde-côtes philippins montre le navire des garde-côtes philippins BRP Bagacay touché par des canons à eau provenant de navires de garde-côtes chinois près du banc de Scarborough, dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale. AFP or licensors

La Chine a convoqué mardi l’ambassadeur des Philippines suite à l’accrochage survenu la veille près d’un îlot disputé en mer de Chine méridionale, dernier épisode en date d’un différend maritime ancien entre les deux voisins.

Par Le360 (avec AFP)
Le 21/07/2026 à 07h24

Au nom de raisons historiques, la Chine revendique la quasi-totalité des îlots de cette vaste étendue maritime, cruciale pour le commerce mondial. Ces prétentions se heurtent à celles d’autres pays riverains - notamment des Philippines et du Vietnam.

Ce nouvel incident s’est déroulé lundi près du récif Second Thomas, dans l’archipel des Spratleys. Des soldats philippins y sont stationnés sur un navire qui a été volontairement échoué par Manille en 1999 pour affirmer sa souveraineté.

L’armée philippine accuse les garde-côtes chinois d’avoir blessé un marin philippin à proximité du récif. Les garde-côtes chinois ont qualifié la version présentée par les Philippines de «complète inversion de la vérité».

Ces derniers ont publié une vidéo qui montrent selon eux du personnel philippin s’approchant à vive allure dans un canot pneumatique et tentant de frapper des garde-côtes chinois avec ce qui ressemble à des rames.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué mardi dans un communiqué avoir convoqué «d’urgence» l’ambassadeur des Philippines «pour lui adresser des protestations solennelles».

Il affirme que les Philippins à bord des canots pneumatiques «se sont approchés et ont percuté de manière dangereuse le navire des garde-côtes chinois» et les ont «délibérément harcelés et attaqués», qualifiant ces actions de «méprisables».

«C’est la partie philippine qui a provoqué en premier, mais elle s’est ensuite posée en victime, a déformé les faits et fait un battage médiatique malveillant sur cette affaire. La Chine exprime son vif mécontentement et a adressé une protestation solennelle à ce sujet», a indiqué le ministère.

«Déstabilisante»

Alliés des Philippines, les Etats‑Unis ont dénoncé, par la voix du département d’Etat, les «actions dangereuses et agressives» attribuées à la Chine.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a pour sa part jugé l’attitude de Pékin «dangereuse et déstabilisante».

Le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, a atterri mardi matin à Manille dans le cadre d’une réunion de ses homologues de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean), qui regroupe 11 pays de la région.

Son entourage n’a pas confirmé publiquement une réunion avec son homologue chinois, Wang Yi, qui sera également présent mercredi et jeudi à Manille, mais M. Rubio a dit être ouvert à la possibilité d’une telle rencontre.

Dans une tribune publiée dans la presse philippine, le secrétaire d’Etat évoque l’engagement américain «en faveur de la liberté de navigation en Asie du Sud-Est» et réaffirme le parapluie défensif des Etats-Unis dans la région.

«Cette liberté n’est en aucun cas garantie. Si ces eaux tombaient sous le contrôle d’une puissance disposée à utiliser le commerce comme une arme géopolitique, tant les Etats-Unis que les Etats de l’Asean seraient confrontés à de nouvelles menaces graves pour leur souveraineté, leur sécurité et leur avenir économique», a-t-il écrit dans une claire allusion à la Chine.

Marco Rubio effectue sa première visite en tant que secrétaire d’Etat aux Philippines, où il entend réaffirmer le partenariat renforcé des Etats-Unis.

Par Le360 (avec AFP)
Le 21/07/2026 à 07h24
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