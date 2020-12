© Copyright : DR

Saâd Abid, surfeur et co-fondateur de l'association Bahri, accompagné de son ami, le photographe Jacob Zawaq, ont effectué un périple de Tanger jusqu’à El Guerguerat. Durant cette mission, Al Massira 2.0, le tandem est allé à la rencontre des soldats des Forces armées royales.

Belle initiative, que celle du surfeur et auto-entrepreneur Saâd Abid. Accompagné de son ami, le photographe Jacob Zawaq, il a réalisé une Marche Verte 2.0.

Entre le 22 et le 29 novembre derniers, le tandem a effectué un périple en sac à dos entre Tanger et El Guerguerat.

Le but de leur voyage était de rencontrer des soldats des Forces Armées Royales (FAR) et de les remercier pour tous les efforts accomplis pour défendre la nation.

Durant ce voyage, au cours duquel Saâd et Jacob ont fait leur traversée en train, en avion puis en voiture de location, pour atteindre le poste frontalier d'El Guerguerat, plusieurs scènes ont été filmées puis diffusées sur le vlog de Saâd Abid, le 9 décembre, jour de son anniversaire.

Plusieurs artistes dont Don Bigg, Salma Rachid, RedOne, ont accepté d'envoyer des messages de solidarité et de remerciements aux agents des FAR, qui ont été intégrées à la vidéo ci-dessous, qui a été par la suite diffusée.