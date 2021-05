A partir de la gauche: Brahim Mansour, Fatima-Zahra Ouriaghli, Othman El Ferdaous, Abdelmounaïm Dilami et Aziz Daki, au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en charge de la communication, à Rabat, le 3 mai 2021.

Une délégation de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a rencontré, ce lundi 3 mai à Rabat, Othman El Ferdaous, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en charge du département de la Communication. Explications.

Cette délégation, menée par le président de l’ANME, Abdelmounaim Dilami, accompagné de Fatima-Zahra Ouariaghli, de Brahim Mansour et de Aziz Daki, a été reçue par Othman El Ferdaous pour examiner la situation difficile que traverse le secteur de la presse et des médias, à cause des effets de la pandémie du Covid-19.

Par la même occasion, l’ANME a demandé le soutien du ministère de tutelle dans le débat qu’elle compte ouvrir avec les GAFA (les géants Google, Apple, Facebook et Amazon) et dévoilé les démarches qu’elle compte entreprendre dans un premier temps.

De son côté, affirme la même source, le ministre a promis d’apporter tout le soutien de son département aux démarches que prévoit d’entreprendre l’ANME. Il a également promis à ses interlocuteurs la reconduite du soutien de l’Etat aux entreprises de presse lors des trois prochains mois, ajoutant que les arriérés des cotisations de la CNSS avaient été versés ou en phase de l’être.

Othman El Ferdaous a réitéré la disposition de son département à apporter tout le soutien possible au secteur de la presse et des médias pour la pérennité du service et de la mission qui échoit à la profession.