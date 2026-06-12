Quand l’ultralibéralisme se nourrit d’une conscience sociale forgée par une éducation traditionnelle | Business & Leaders (EP49)
VidéoUne conversation avec Adil Zaidi, dirigeant ultralibéral doté d’une forte conscience sociale, qui œuvre pour la doctrine du «travailler plus». Libérer l’entreprise, c’est prendre des risques pour créer de la valeur. Pour Adil, il nous faut intégrer davantage les jeunes dans l’entreprise pour leur premier emploi et investir dans leur formation, afin de réussir à créer plus de croissance. C’est à ce prix que nous réussirons le «momentum» Maroc.