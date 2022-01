© Copyright : DR

Le paysage médiatique marocain s’enrichit avec le journal électronique: Iktissadkom.ma, lancé officiellement ce jeudi 6 janvier 2022.

Le média électronique arabophone Iktissadkom.ma offre un contenu journalistique dominé par l’actualité économique, bancaire, financière et boursière au Maroc et dans le monde, avec un focus particulier sur l’économie sociale, souligne la société éditrice, Lines Events, dans un communiqué.

Iktissadkom.ma souhaite contribuer aux efforts d’éducation financière dans le Royaume en privilégiant, en plus de l’information, des dossiers thématiques et des analyses journalistiques destinées à sa cible, constituée du grand public et des décideurs, poursuit la même source.

Le nouveau média, Iktissadkom.ma, assure également une couverture de l’actualité à travers la vidéo.

Iktissadkom.ma est la première plateforme arabophone de Lines Events, société d’information disposant d’une expérience dans la presse financière et économique, et également éditrice de Boursenews.ma.

«Le site web arabophone Iktissadkom.ma constitue une nouvelle étape dans le développement de notre groupe de presse», ajoute le communiqué, citant la directrice générale de Lines Events, Fatima Zahra Ouriaghli.