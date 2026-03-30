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L’œil de Gueddar. Guerre et flambée du prix des carburants: comme un air de déjà-vu

Par Khalid Gueddar
Le 30/03/2026 à 15h42
Dessin de Khalid Gueddar.

Dessin de Khalid Gueddar.

#Khalid Gueddar#Guerre au Moyen-Orient#Carburants

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