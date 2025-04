Le CSCA adresse un avertissement à Chada FM

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a adressé un avertissement à la station Chada FM. Selon une source autorisée, cette décision fait suite à une plainte déposée par la Fédération des ligues des droits des femmes, concernant des propos jugés attentatoires à l’image et à la dignité des femmes, tenus lors de l’édition du 15 novembre 2024 de l’émission Din wa dounia diffusée sur Chada FM.

Le CSCA a estimé que «les propos de l’invité permanent de l’émission sur la mixité dans l’enseignement ne respectaient pas les obligations légales en matière de promotion de la parité et de l’égalité entre les sexes dans les contenus audiovisuels, d’autant plus que le sujet abordait une question sensible pour les jeunes. L’intervention de l’animatrice n’a pas été suffisante pour assurer la maîtrise d’antenne exigée, conformément au devoir d’animation responsable et à la nécessité de préserver un niveau de débat respectueux envers l’ensemble des auditeurs.

Les propos de l’invité véhiculaient un discours stéréotypé, discriminatoire et dévalorisant à l’égard des femmes actives, en minimisant leurs compétences, leurs capacités et leurs apports essentiels à la société, alors même que leur présence sur le marché du travail constitue un levier majeur du développement, du progrès social, de la stabilité familiale, de l’amélioration des conditions de vie et de la dignité humaine. L’animatrice a, à plusieurs reprises, relativisé la légitimité et la pertinence du travail des femmes, adoptant un discours en phase avec celui de l’invité, en contradiction avec les obligations de promotion de l’égalité et de maîtrise d’antenne».

À l’issue de sa délibération, le CSCA a adressé un avertissement à la société Chada Radio, éditrice du service Chada FM, après avoir constaté un manquement aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la promotion de l’égalité entre les sexes et à la gestion responsable des contenus diffusés.