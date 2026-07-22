Médias

L’Aïnouche du jour. Attaquer puis supplier: la méthode Alger

Par Ghilas Aïnouche
Le 22/07/2026 à 13h48

Dessin de Ghilas Aïnouche.

#Algérie#Insulte#Diplomatie

LEs contenus liés

Médias

L’Aïnouche du jour. Des pneus, le Graal dont tout le monde rêve en Algérie

Médias

L’Aïnouche du jour. Morts dans un orphelinat algérien: la négligence criminelle de tout un «Système»

Médias

L’Aïnouche du jour. Grand tralala protocolaire pour un aller-retour à l’hôpital?

Médias

L’Aïnouche du jour. Algérie: des élections en kit, candidats, notice et résultats fournis d’avance

Articles les plus lus

1
Les dessous d’une imposture: les «fuites» du tandem Hijaouy-Jerando mettent à nu la fabrique des fake-news sur le Maroc
2
Info360. La villa de feu Abderrazak Afilal au cœur des discussions sur l’extension du zoo d’Aïn Sebaâ
3
Hier Riccardo Magherini, aujourd’hui Abderrahim Fakir: les bavures des carabiniers italiens exposées au grand jour
4
Contre la pensée magique (suite)
5
Sa famille exige vérité et justice: la mort de Abderrahim Fakir, lors de son interpellation par la police italienne, fait encore scandale
6
Ingénierie 100% marocaine, ultra-connectées et dopées à l’IA: la Sûreté nationale lance ses patrouilles «Amane» et «Madar» sur le terrain
7
Visas Schengen: BLS International déploie un nouveau système pour mettre fin au chaos des rendez-vous
8
L’entrée de Fouzi Lekjaa au sein du PAM se confirme
Revues de presse

Voir plus